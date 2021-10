A Rimini tutto pronto per TTG. Il turismo pianifica i prossimi 5 anni

Il mondo del turismo, forte di un’estate di rilancio, punta a consolidare la propria posizione anche con le fiere che - finalmente - tornano in presenza. Dal 13 al 15 ottobre, alla Fiera di Rimini andranno in scena duecento eventi, suddivisi in nove arene, che animeranno TTG Travel Experience, Sia e Sun. Un’edizione che si preannuncia ricca di spunti, tutti concentrati nel tema clou di questa edizione, “Be Confident”, che segue quattro linee guida: persone, natura, futuro e vita.

Un'immagine dell'evento 2020 (Fonte: Facebook)

Apertura in grande stile

Mercoledì 13 ottobre si parte con una Opening Ceremony dedicata a "Progetti e innovazione nel futuro dell'industria" che vedrà dialogare, fra gli altri, Giorgio Palmucci, presidente Enit, Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita - Italia Trasporto Aereo, Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi e Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.

Attesa per le prospettive dei prossimi cinque anni

In programma anche appuntamenti organizzati da Enit - Agenzia Nazionale del Turismo e da Faita FederCamping dedicati ai temi del momento e alla progettazione strategica dei servizi. Ma mai come ora servono prospettive e tendenze che siano il più possibile capaci di dare certezze. Ecco perché l’evento più atteso è la presentazione della Vision TTG 2022 che svelerà ai professionisti della filiera una prospettiva sui movimenti e le tendenze del mercato turistico dei prossimi cinque anni.

«Sostenibilità, impiego femminile, accessibilità, nuova narrazione e tendenze di mercato -

sottolinea Gloria Armiri, group exhibition manager divisione turismo e ospitalità di Italian Exhibition

Group - sono alcuni degli argomenti trattati nei tre giorni di manifestazione all'interno delle 9 arene di TTG, Sia e Sun. Abbiamo costruito un panel di oltre 200 eventi con la volontà di offrire alle platee strumenti e ispirazioni utili ad affrontare il cambiamento che stiamo tutti vivendo. Poteva essere solamente la Fiducia - “Be Confident” - la tematica dell'edizione 2021, valore imprescindibile per guardare con serenità al futuro».

Al TTG le prospettive del turismo

Sguardo al mercato orientale

Non mancherà, anche grazie alle recenti aperture, uno sguardo al mercato internazionale del turismo con una nutrita presenza di Paesi presenti. La principale novità arriva dal Medio Oriente con l’Arabia Saudita che ha voluto puntare TTG Travel Experience per presentarsi come destinazione turistica leisure nel mercato internazionale e lo fa mettendo a sistema tre asset: il digitale, la rete internazionale per sviluppare il mercato e il senso dell’ospitalità. Per il Paese anche il ruolo di Country Partner della manifestazione.