Cabrio e Spider, la mostra mercato delle auto scoperte

Nel primo semestre del 2021 le immatricolazioni di auto nuove Cabrio e Spider sono cresciute del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2019; anche le richieste di auto d’epoca e youngtimer sono aumentate, addirittura del 34%. Si tratta di una nicchia di mercato con forti motivazioni all’acquisto.

Fiat e Porsche, presenti a Montichiari con le proprie vetture aperte

Appuntamento imperdibile

Confrontandosi quotidianamente con gli operatori del settore, osservando i dati di vendita del nuovo e i passaggi di proprietà dell’usato in forte crescita in tutta Europa, Vision Up, società che organizza numerosi eventi nel settore motoristico, ha voluto creare un appuntamento per tutti gli appassionati delle auto aperte. Appuntamento quindi dall’1 al 3 aprile al Centro Fiera di Montichiari (Bs) per Spider e Cabriolet, prima mostra mercato di auto scoperte di ieri e di oggi. La prima manifestazione in Italia pensata per unire i tanti appassionati delle auto scoperte che avranno un appuntamento imperdibile dedicato esclusivamente a loro, nella stagione perfetta: la primavera.

L'ingresso del Centro Fiera di Montichiari (Bs) che ospiterà in aprile Cabrio e Spider

Auto da sogno e per tutte le tasche

Si potranno ammirare e acquistare direttamente in fiera alcune delle auto più belle di tutti i tempi e molte auto per tutte le tasche. Il gusto di godersi la vita al volante dei propri sogni ha finalmente una data e un luogo. Visitando la mostra mercato si potranno ammirare, tra le altre, la MG A e la MG B che sono tra le spider più vendute e apprezzate al mondo, l’immortale Triumph TD insieme alla piccola Spitfire. Le elegantissime Jaguar XK120 e la E-type, auto con la quale Jaguar raggiunse l’apice della notorietà. La Mercedes 190SL, che ancor oggi è sinonimo di eleganza e classe. L'Alfa Romeo Spider, comunemente conosciuta come "Duetto", vettura sportiva scoperta prodotta dall'Alfa Romeo tra il1966 e il 1994. La Porsche 356, leggera, affidabile, che spianò la strada alla futura Porsche 911.

Una sfilata di Duetto Alfa Romeo

E ancora, la Fiat 124 Sport Spider, auto sportiva prodotta dal 1966 al 1985, progettata da Pininfarina e con lo stile di Tom Tjaarda. Presenti anche le mitiche Spiaggine, un tipo di automobile scoperta per il tempo libero, destinata prevalentemente all'uso estivo, nelle località turistiche, senza portiere e con un tendalino amovibile.

Eventi e turismo

Nell’ambito della manifestazione sono previsti una sfilata di moda a tema, talk show, interviste, spezzoni di film con le spider protagoniste proiettati su un mega schermo. Test drive e Supercar e altre sorprese allieteranno i visitatori. Sarà un evento con finalità commerciali immerso in un’atmosfera glamour. E per coloro che arrivano dall’estero sono previsti pacchetti di 2 e 3 giorni con possibilità di visite a Milano, Verona, Venezia, Lago di Garda.

La mostra mercato è organizzata da Vision Up, in collaborazione con il club di appassionati e collezionisti di auto d’epoca Hrc Fascia d’Oro e con il Centro Fiera di Montichiari. Gli orari di apertura: venerdì 1 aprile dalle 14,00 alle 19,00, il 2 aprile dalle 9,00 alle 22,00 e il 3 aprile dalle 9,00 alle 18,00.

Vision Up

Via Marcantonio Parenti, 47/E - 41122 Modena

Tel. 059 4924794

www.visionup.net

