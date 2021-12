Sigep cambia data: dal 17 al 21 marzo, sempre a Rimini

Sigep cambia data. Il salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e del caffè non si terrà più dal 22 al 26 gennaio, ma dal 17 al 21 marzo. Uno spostamento in avanti dettato dall'attuale situazione pandemica che ha costretto gli organizzatori di Italian Exhibition Group a far slittare l'appuntamento.

Le nuove date di Sigep: dal 17 al 21 marzo 2022

Una scelta dettata dalla pandemia

In particolare, le sollecitazioni pervenute da tutte le compagini associative di Sigep hanno messo Ieg nelle condizioni di prendere atto che l’evoluzione della pandemia non consentiva di mantenere la manifestazione nella terza decade di gennaio. Di qui la decisione di uno spostamento nella miglior data possibile, quella del mese di marzo. La speranza è che per quella data sia passato il picco di contagi dovuti alla variante Omicron e che ci sia una maggiore libertà d'ingresso in Italia così da permettere la partecipazione dei buyer stranieri.