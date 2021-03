Intolleranze e Covid, 13 esperti rispondono alla sfida nutrizionale

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 18:31

Intolleranze alimentari e Covid, come risolverle?

Eventi digitali per un problema reale

La pandemia da SARS-CoV-2: cosa ci dobbiamo aspe¬ttare e come ne possiamo uscire. Professor Ra¬ffaele Bruno

Riflessioni sul disagio giovanile ai tempi della pandemia da SARS-Cov-2. Professor Eugenio Rossi

Com’è cambiato il nostro stile di vita prima, durante e dopo il COVID 19. Testimonianza Associazione D.U.CA APS

Il Covid-19 e il paziente psichiatrico. Dott. Giorgio Bianconi

La quotidianità in famiglia durante il lockdown. Associazione Collodi

Ristorazione: cosa serve per ripartire. Associazione Professionale Cuochi Italiani – Sonia Re

Un'edizione scientifica per sensibilizzare il pubblico

Dalla teoria alla pratica, con tanto di ricette in diretta, il laboratorio affronterà diverse patologie, tra cui l'intolleranza al lattosio, le malattie glutine-correlate, i processi della digestione e la fibromialgia, ma soprattutto come è cambiata la nostra alimentazione e il nostro stile di vita in conseguenza al Covid-19. Il primo evento live digitale dal titolo Covid-19 Alimentazione e stili di vita si svolgerà il 25 marzo e avrà inizio alle ore 18.00. A presentare la serata, Tiziana Colombo, presidente dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze, affiancata da Sonia Re, direttore dell'Associazione professionale cuochi italiani, nella veste di moderatore. Tra i temi affrontati:

La pandemia da SARS-CoV-2: cosa ci dobbiamo aspettare e come ne possiamo uscire. Professor Raffaele Bruno

Riflessioni sul disagio giovanile ai tempi della pandemia da SARS-Cov-2. Professor Eugenio Rossi

Com'è cambiato il nostro stile di vita prima, durante e dopo il COVID 19. Testimonianza Associazione D.U.CA APS

Il Covid-19 e il paziente psichiatrico. Dott. Giorgio Bianconi

La quotidianità in famiglia durante il lockdown. Associazione Collodi

Ristorazione: cosa serve per ripartire. Associazione Professionale Cuochi Italiani – Sonia Re

Spazio anche per una ricetta in diretta a cura dello chef Sergio Barzetti e Tiziana Colombo - Nonna Paperina e per una Pillola d'arte, a cura di Decumano Est & Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi. «È la prima volta che Il Mondo delle Intolleranze organizza un laboratorio d'informazione così articolato che accompagnerà il pubblico per tutto l'anno con una grande quantità di argomenti e approfondimenti. Il tema delle intolleranze si sta evolvendo in relazione ai cambiamenti introdotti dalla pandemia nella nostra alimentazione ed è nostro compito non sottovalutare questi nuovi aspetti. L'obiettivo di questo laboratorio d'informazione è sensibilizzare il nostro pubblico alle problematiche di tutti coloro che convivono con le intolleranze in un periodo già così difficile sotto molti punti di vista. I professionisti del settore food e i medici specialisti, grazie alle loro competenze specifiche, sapranno fornire un importante contributo a chi soffre di intolleranze alimentari», ha spiegato Tiziana Colombo, alias Nonna Paperina, food specialist nonché fondatrice e presidente de Il Mondo delle Intolleranze.