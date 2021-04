Salone del Mobile in bilico. L'appello del sindaco Beppe Sala

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 17:10

Beppe Sala (Fonte: Facebook)

Le parole di Sala

I dubbi degli espositori

ll'indomani dellearrivaObiettivo: non far saltare la kermesse dedicata al design e fiore all'occhielo degli eventi meneghini. Non si vuole ripetere il 2020, quando il Salone non si è tenuto nonostante un primo spostamento in agenda che nn è bastato.. Calendario che, se dovesse saltare, rappresenterebbe una doccia fredda per le capacità ricettive della città., per la percepita indisponibilità di una parte degli espositori ad esserci e le dimissioni di ieri del presidente Claudio Luti non sono certo un buon segnale», ha riconosciuto Sala.«Se il loro dubbio è che i tempi sono stretti io la capisco, ma tutti noi abbiamo fatto i salti mortali in questa fase per cercare di porre rimedio alle urgenze che la pandemia ci ha portato ad affrontare.Però noi sono mesi che stiamo lavorando per approntare protocolli sanitari, per pensare alle questioni logistiche, per mettervi in condizione di partecipare».Le perplessità sull'organizzazione della manifestazione erano emerse in un confronto interno a, il Comitato organizzatore del Salone con molti espositori che avevano fatto marcia indietroper quella data. «Rispetto le decisioni di tutti, ma non condivido la volontà di non fare squadra in un momento così delicato e di rinunciare almeno a provare a definire un percorso concreto per fare quello che potrebbe essere il Salone simbolo della ripresa del Paese», ha risposto motivando le sue dimissioni Luti.