Sigep 2022: nuove date, parte da marzo la stagione del dolce

Sigep - The Dolce World Expo, la 43esima edizione del Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, dà appuntamento alla sua community, in presenza, dal 12 al 16 marzo alla Fiera di Rimini. Decisione già annunciata da Italian Exhibition Group a fine dicembre, ascoltati il mercato e le associazioni di categoria, per permettere una migliore affluenza dei buyer, tanto dall’Italia, quanto dall’estero, alla ricchissima vetrina di prodotto e innovazione. E vivere in piena sicurezza il programma delle Arene, della Vision Plaza, il caleidoscopio di saperi, business, tendenze che rende questa manifestazione l’ambasciatore italiano del dolce nel mondo.

Sfilata di pasticcini al Sigep

Calendarizzate le quattro Arene dedicate al gelato

Nuovamente calendarizzate le quattro Arene dedicate al Gelato, con le selezioni dei gelatieri e pasticceri che parteciperanno nel 2023 alla Gelato European Cup, alla Pastry, con le voci, le ricette, gli show cooking dei Maestri pasticceri sulla via della sostenibilità ambientale e d’impresa, della Bakery, a cavallo tra tradizione ed esplorazione delle materie prime, e del Caffè con le competizioni dei World Coffee Championships e World Cup Tasters. Altrettanto per i panel internazionali della Vision Plaza, dove si alterneranno gli analisti economici di Npd Group, le principali associazioni e i media partner. È tutta la community di Sigep che attende che gli indicatori pandemici superino la fase critica sulla spinta di una rafforzata campagna vaccinale.

Marzo è il momento per presentare i trend del 2022

Marzo, dunque, come momento migliore possibile per presentare al mercato i trend del 2022 e dare inizio alla nuova stagione del foodservice dolce, d’intesa con le filiere, le associazioni di categoria, i Maestri pasticceri, gelatieri e panificatori italiani e internazionali e gli specialisti del caffè. Un’intesa che si estende anche al territorio, grazie all’ampia collaborazione degli albergatori a spostare le prenotazioni già effettuate per gennaio sulle nuove date di marzo, senza alcuna penalità per gli espositori e i visitatori di Sigep.

Gelati al Sigep

Apre la piattaforma digitale di Italian exhibition group

Dal 10 febbraio, inoltre, apre per i visitatori la piattaforma digitale di Italian exhibition group per svelare in anteprima sia le novità di prodotto degli espositori sia il ricco palinsesto degli eventi che gli operatori potranno apprezzare dal vivo in fiera a marzo.

Confermata la Digital Agenda dal 16 al 18 marzo per il business che attraversa i fusi orari.