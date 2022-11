Sirha Lione, a gennaio quattro giorni dedicati al food service

Cinque giorni dedicati al mondo del food service, di scambio di buone pratiche e idee innovative, che assecondano - e soprattutto anticipano - un mondo in costante cambiamento. Torna dal 19 al 23 gennaio 2023 l'atteso appuntamento Sirha Lyon, con una nuova straordinaria offerta: 4mila espositori e marchi, oltre a centinaia di conferenze, dimostrazioni e concorsi. Il tutto si terrà come sempre in un'unica località, in un palcoscenico di 140mila metri quadrati e in un'atmosfera accogliente e cordiale, che facilita e incentiva un proficuo scambio di conoscenze e know-how tra professionisti.

Dal 19 al 23 gennaio, torna Sirha Lyon

Classico format, con qualche novità

Creato nel 1983 con il nome di "Salon des métiers de bouche”, il Sirha Lyon è diventato un immancabile appuntamento internazionale per gli operatori del settore del Food Service e dell'ospitalità. In occasione dei suoi 40 anni, la nuova edizione del Salone si arricchisce numerose novità, come gli Sirha Dynamics, ovvero interventi di esperti, masterclass e testimonianze, che porteranno all'attenzione dei decision maker e degli operatori del settore i grandi temi che caratterizzano oggi il mondo e la stessa filiera della ristorazione e dell'ospitalità: il benessere umano, l'equilibrio con l'ambiente, la creatività e l'innovazione.

Immancabili saranno poi gli Sirha Innovation Awards, i riconoscimenti emblematici del Salone con cui si verranno premiate le migliori innovazioni dell'anno, secondo tre categorie: prodotti, bevande e ingredienti; materiali e attrezzature; tecnologie e servizi.

A basso impatto energetico

Infine, a dimostrazione della volontà di essere sempre al passo con i tempi, l'edizione 2023 Sirha Lyon si presenta come più sostenibile che mai. Secondo il primo studio Sirha Food svolto tra più di 200 professionisti in Francia a settembre 2022, oltre l'86% degli operatori del settore è impegnato in un'iniziativa di transizione eco-responsabile (il 100% dei produttori, il 79% dei ristoranti e il 78% dei fornitori, dei distributori e degli operatori del settore digitale).

Anche il salone Sirha Lyon ha dunque voluto fare la sua parte, dando vita a un evento più rispettoso dell'ambiente. Tra le novità di quest'anno, il recupero dei rifiuti riciclati e dei biorifiuti, la raccolta e la ridistribuzione delle derrate alimentari e il fatto di essere un'edizione paperless, avendo ridotto al minimo l'utilizzo di carta, anche grazie alla creazione di una app dedicata, con informazioni generali, la possibilità di organizzare momenti di networking e accedere a video e streaming.