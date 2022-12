Issa Pulire, la sanificazione professionale si racconta a Milano

La fiera Issa Pulire, che si svolgerà a Milano dal 9 all'11 maggio, ha una lunga storia iniziata nel 1982: negli anni si è evoluta, assumendo sempre più un respiro internazionale, accogliendo aziende da tutto il mondo. La 25ª edizione ha registrato 17.108 presenze (69 per cento nazionali), il 30 per cento di espositori stranieri e il 30 per cento di visitatori stranieri provenienti da 100 diversi paesi. Issa Pulire 2023 si presenterà come il più importante evento fieristico in Italia e in Europa negli anni dispari e rappresenterà i segmenti merceologici della pulizia professionale, della sanificazione, dell'igiene ambientale, del pest-control, del facility management e dei servizi integrati con particolare focus ai temi della sicurezza nelle strutture sanitarie, negli impianti ricettivi, nella ristorazione e nell'accoglienza. Da un punto di vista internazionale, Issa Pulire ha ottenuto la qualifica di UFI Approved International Event, che rappresenta un riconoscimento per fiere di alta qualità e rilasciato solo dopo regolari controlli relativi ai dati finali. Da un punto di vista nazionale, la Regione Lombardia ha riconosciuto a Issa Pulire lo status di fiera internazionale, dato agli eventi organizzati in quartieri fieristici che offrono servizi di alta qualità. L'industria italiana è da anni leader mondiale nella produzione di macchine, prodotti e attrezzature per l'industria del pulito, nel 2023 avrà la sua sede definitiva nel quartiere fieristico di Fiera Milano. La volontà è quella di lavorare insieme attraverso tutta la filiera per realizzare un evento straordinario.

Issa Pulire si terrà dal 9 all'11 maggio a Milano

Pulizia e sanificazione: il valore economico del comparto

Le imprese italiane, che operano nei comparti della pulizia industriale e della sanificazione, sono oltre 24.000, assumono oltre 500.000 lavoratori e producono un fatturato di oltre 16 miliardi di euro pari a circa l'1% del Pil. Il valore della produzione di macchine, prodotti chimici, attrezzature, carta e altri prodotti di consumo supera i 3,5 miliardi. Dal 2023 questi attori possono contare su un palcoscenico internazionale capace di garantire loro i più qualificati contatti commerciali soprattutto con i buyer che arrivano dal l'estero. Il settore della pulizia e della sanificazione, fondamentale per contenere il virus, nell’ultimo anno di pandemia ha registrato un aumento del +5% di imprese di pulizia. Secondo i dati di Infocamere da luglio 2019, ad un anno esatto di distanza, con il mese di luglio del 2020 in piena pandemia, si è passati da 2.668 a 2.779 imprese, circa 197 quelle nuove, 86 hanno chiuso i battenti. I maggiori produttori di questo segmento? In Europa: Italia e Germania; nel resto del mondo: Usa e Cina. La concorrenza sleale e la scelta da parte dei clienti di ridurre i costi fanno sì che si ripieghi su pulizie in economia con le annesse criticità del “fai da te” in un settore così delicato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e della clientela. A questo proposito fa notare Toni D’Andrea, ceo di Issa Pulire Network: «L’85 per cento del prodotto consumato nelle pulizie industriali è un prodotto domestico. Il motivo? I costi. Ma che garanzia possono dare i prodotti chimici domestici? Limitata, invece è un settore che richiederebbe competenza e formazione».

Le novità di Issa Pulire 2023

La 26ª edizione di Issa Pulire si è spostata a Milano

Quest'anno Issa Pulire accoglierà il Padiglione Disinfestando

Issa Pulire 2023 si terrà in concomitanza con Tutto Food

Saranno organizzati workshop

Sarà organizzato un hackathon

Quest'anno per la prima volta la fiera vedrà la presenza della Cina e degli Usa, non solo vedremo la presenza di venti marchi che nelle manifestazioni precedenti erano assenti

Le registrazioni per visitare Issa Pulire 2023 a Milano si apriranno nella seconda settimana di gennaio 2023.