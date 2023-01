Tuttofood torna a maggio all’insegna della sostenibilità

Tuttofood ripartirà dall’8 all’11 maggio a Fieramilano all’insegna della sostenibilità. Tematica che è stata approfondita presso il Mudec – Museo delle Culture da Fiera Milano con la partecipazione di Banco Alimentare, Comune e Fao-Food and agriculture organization. Presenti Maurizio Martina, vicedirettore Fao, in collegamento Maximo Torero, chief economist Fao, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, lo chef imprenditore Enrico Bartolini, membro di Euro-Toques, Marco Lucchini, segretario generale Banco Alimentare, Luca Palermo, amministratore delegato Fiera Milano. Ha condotto il convegno Giuseppe De Bellis, direttore Sky Tg24.

Giuseppe De Bellis, Enrico Bartolini, Anna Scavuzzo, Luca Palermo, Maurizio Martina, Marco Lucchini

Obiettivi fame zero e spreco zero

Tema di fondo, adottare buone pratiche di filiera per rendere più incisivo il contrasto allo spreco alimentare. La produzione agroalimentare rappresenta quasi il 10% delle emissioni di gas serra e quindi lo spreco di cibo contribuisce ai cambiamenti climatici. Oggi il 14% della produzione va perso già nella fase di raccolta e distribuzione e il 17% nel consumo, mentre i rifiuti alimentari generano 49 milioni di tonnellate di metano. È su questi numeri che la Fao chiede a tutti gli attori della filiera di avere un impatto per raggiungere gli obiettivi fame zero e spreco zero. «È una bellissima opportunità per la Fao collaborare con Tuttofood e Milano – ha dichiarato Maurizio Martina – Un equilibrio migliore dei sistemi agricolo e alimentare è un nodo strategico nell’ambito del cambiamento climatico. Siamo alla ricerca in giro per il mondo di buone pratiche e il fatto che Tuttofood faccia propria questa tematica è di fondamentale importanza nel divulgare un comportamento virtuoso».

Agire anche sul clima

Alle parole di Martina ha fatto eco Maximo Torero: «Lo spreco alimentare rappresenta una delle sfide più importanti. Nel 2050 saremo 10 miliardi e il 70% della popolazione vivrà nelle città: è necessario rielaborare il sistema food. La riduzione dello spreco produrrà più cibo. Ma bisogna agire in parallelo anche sul clima. Le perturbazioni ambientali hanno un impatto devastante sulla produzione alimentare. Il ruolo di Milano e di Tuttofood sarà nevralgico per orientare un cambiamento nelle abitudini del consumatore». Sulla stessa linea Enrico Bartolini: «Dobbiamo impegnarci di più. Siamo noi che consumiamo. Si può iniziare educando il palato alla stagionalità dei prodotti. Questo nel piccolo. A livello di macrosistema è necessario trovare un equilibrio tra il contenimento degli sprechi e la sostenibilità sociale, economica e di filiera. Il mondo oggi costa troppo».

La Settimana del cibo a Milano

Anna Scavuzzo ha sottolineato le linee di indirizzo della Food Policy di Milano 2015-2020. «Sono cinque le priorità in programma: garantire l’accesso al cibo sano e all’acqua, promuovere la sostenibilità delle produzioni, l’educazione alimentare e la ricerca scientifica e lottare contro gli sprechi alimentari. Abbiamo dato vita a cinque Hub antispreco di quartiere che nei primi sei mesi del 2022 hanno recuperato 130 tonnellate di cibo equivalenti a oltre 260mila pasti da destinare a 3 mila famiglie. Sul fronte della refezione scolastica – 17 milioni di pasti all’anno – priorità assoluta a diete sane e sostenibili. Corrette abitudini anche in ambito del rispetto dell’ambiente, con una riduzione di 720 tonnellate di plastica all’anno. I nostri temi di Food Policy saranno in primo piano nel corso della Settimana del cibo in calendario a Milano dall’8 al 14 maggio, in concomitanza di Tuttofood».

È necessario promuovere la sostenibilità delle produzioni e l'educazione alimentare

Banco Alimentare e Tuttogood

Operativo da decenni, Banco Alimentare nel 2021 ha raccolto oltre 126 mila tonnellate di alimenti e ha aiutato circa 1 milione e 700 mila persone. «Con Banco Alimentare – ha ricordato Marco Lucchini – oggi collaborano 1000 aziende dell’industria alimentare». Il risultato sono state nel 2021 854.754 porzioni di cibo pronto recuperate, eccedenze alimentari provenienti da molteplici donatori della filiera con il risultato di ridurre lo spreco e dando agli alimenti ancora buoni nuovo valore. «Le buone pratiche – ha puntualizzato Lucchini – sono uno stimolo e vengono replicate. Saremo presenti a Tuttofood per la quinta volta. Le eccedenze, a fine manifestazione, vengono recuperate e donate a chi ha più bisogno». «Fieramilano – ha ribadito Luca Palermo – vuole essere un’azienda che mette al centro la sostenibilità. Con tutti gli eventi che organizziamo possiamo essere una fonte autorevole nel favorire il cambiamento dei comportamenti». Anche per l’edizione 2023 Tuttofood proporrà l’iniziativa Tuttogood in collaborazione con Banco Alimentare e altre realtà del Terzo Settore, tra le quali Pane Quotidiano, che negli anni ha permesso di recuperare, al termine delle giornate di manifestazione, tonnellate di alimenti utilizzabili.

A oggi a Tuttofood hanno aderito oltre 1.000 brand: si punta al raddoppio

Tuttofood in pillole

A oggi hanno confermato la partecipazione a Tuttofood oltre 1.000 brand, in rappresentanza di 35 Paesi. Tra gli eventi si evidenzia in particolare il ritorno di Retail Plaza by Tuttofood, un format in cui le grandi insegne della distribuzione italiana e mondiale interagiscono con le aziende e gli altri operatori in uno stretto dialogo difficilmente ottenibile in altri contesti.

Realizzata in collaborazione con Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, la Taste Arena sarà un luogo in cui incontrare i protagonisti della nostra cucina, ma anche l’inizio di un viaggio internazionale che miscela i sapori del mondo con la genuinità italiana, alla ricerca di uno stile alimentare più consapevole, responsabile e sostenibile. Presente anche l’Enoteca a cura dell’Unione italiana vini, un’area evento in cui sarà possibile partecipare a degustazioni, convegni e seminari.

A sua volta, Evolution Plaza sarà il palcoscenico dove condividere le più recenti innovazioni delle tecnologie digitali riguardanti e-commerce, food delivery, app, tecnologie di supporto e blockchain. Su questi temi si confronteranno esperti di tecnologia, nuove applicazioni, soluzioni di ultima generazione in campo agroalimentare. La Start Up Area sarà invece una vetrina in cui le realtà più giovani e dinamiche presenteranno i prodotti innovativi, creando e raccontando gli sviluppi della loro gamma in continua evoluzione.

A quattro mesi dal taglio del nastro sono già con lista d’attesa i settori Tuttogrocery, Tuttoseafood e Tuttofrozen con la partecipazione di tutti i grandi nomi del settore. Top player e forte presenza estera anche nei settori Tuttomeat e Tuttodairy.

Importante anche la presenza di consorzi italiani Dop e Igp. Tra gli altri, Aceto Balsamico di Modena, Finocchiona, Formaggio Gorgonzola, Formaggio Montasio, Mozzarella di Bufala Campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pasta di Gragnano, Pecorino Toscano, Prosciutto Toscano.

Sempre nel layout espositivo, la novità di quest’anno sarà il Green Trail: un percorso trasversale identificato da una specifica identità visiva e da una segnaletica dedicata, che aiuterà a scoprire prodotti green, plant based, km zero, ma anche salutistici, rich-in e free-from attraverso tutte le aree della manifestazione e negli stand di tutti gli espositori, nell’ottica di favorire il contrasto allo spreco facilitando scelte alimentari più salutari, sostenibili e responsabili.

www.tuttofood.it