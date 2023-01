È tutto pronto per la cinquantacinquesima edizione del Vinitaly, la più importante fiera dedicata al vino del Bel Paese. Quest'anno l'evento, come annunciato dagli organizzatori, si terrà da domenica 2 aprile a mercoledì 5 dello stesso mese e si svolgerà presso la sede di Veronafiere (in viale del Lavoro, 8).

