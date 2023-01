L’alta cucina protagonista nella Fic Arena di Beer & food attraction

La Fic Arena, il padiglione allestito dalla Federazione italiana cuochi presso la Beer & Food Attraction a Rimini, domenica 19 febbraio, giorno dell’inaugurazione è pronto a ospitare una disfida fra cuochi. La posta in palio è la qualificazione al Bocuse d’Or di Lione, celebre concorso culinario a squadre di caratura europea in programma nel 2025. E non solo.

La Fic Arena in fiera a Rimini dal 19 al 25 febbraio

Disfida fra cuochi nella Fic Arena al Beer & food attraction di Rimini

Che sarà un'edizione in grande stile lo si può comprendere dal giorno d'apertura, giornata in cui nella FIC Arena (Pad. A3) si disputeranno le selezioni per il Bocuse d'Or di Lione nel 2025.

Domenica 19 febbraio, infatti, durante la settima edizione dei Campionati della Cucina Italiana, 4 team si contenderanno il posto per partecipare alla finale europea del concorso ideato in onore del grande cuoco francese.

A prepararli, ci saranno la Bocuse d'Or Italy Academy diretta da Luciano Tona, con Enrico Crippa presidente e Carlo Cracco vicepresidente e la Federazione Italiana Cuochi, guidata dal presidente nazionale Rocco Pozzulo.

Nella Fic Arean anche Worldchefs European Grand Prix 2023

Di respiro internazionale, sempre nella FIC Arena, anche il Worldchefs European Grand Prix 2023, semifinale del concorso culinario Global Chef Challenge, che si terrà a Singapore durante il Worldchefs Congress del 2024.

Organizzata in collaborazione con la FIC, la tappa italiana della competizione richiederà ai concorrenti di circa 20 Paesi di dimostrare la propria maestria nelle arti culinarie in tre diverse categorie di gara: Global Chefs Challenge, Global Pastry Chefs Challenge e Global Young Chefs Challenge - Trofeo Hans Bueschkens.