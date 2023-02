Krombacher protagonista di Beer&Food Attraction 2023 alla Fiera di Rimini

Krombacher, il più grande birrificio familiare tedesco, torna da protagonista all’appuntamento con Beer&Food Attraction - dal 19 al 22 febbraio 2023, Fiera di Rimini - unendo la sua eccellenza birraia a quella di 3 fra i migliori chef-pizzaioli pluripremiati da Gambero Rosso, per offrire nuove ed esclusive esperienze che la collocano fra i maggiori player della crescente tendenza di consumo out of home, all’interno di un posizionamento premium nel mercato Horeca.

Krombacher torna da protagonista all’appuntamento con Beer&Food

Per la sua seconda partecipazione a Beer&Food Attraction, l’unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, un vetrina di respiro internazionale riservata esclusivamente ai professionisti del settore, Krombacher si presenta con uno stand ancora più grande e rinnovato, che comprende un’ampia zona gourmand dotata di forno per pizza, per ospitare creazioni da gustare in diretta, in perfetta armonia con i diversi gusti naturali delle birre alla spina Krombacher - Pils, Unfiltered e Rhenania Alt - prodotte con tecniche artigianali ed ingredienti puri. Un’area dedicata sarà inoltre riservata all’accoglienza degli ospiti e incontri di business.

«Dopo il grande successo della nostra prima partecipazione all’edizione 2022 di Beer&Food Attraction come Krombacher Italia - dichiara Davide Grossi, Country Manager - abbiamo deciso di presidiare il canale Horeca ed il segmento OOH consolidando il nostro posizionamento nella fascia premium. Portiamo quindi a questo strategico appuntamento con il mercato di riferimento esperienze uniche, create insieme ai migliori chef-pizzaioli, premiati anche da Gambero Rosso e inseriti nelle sue autorevoli guide di cui siamo partner».

Gli appuntamenti

Ogni giorno, dalle ore 12.00 alle ore 15.30, la birra Krombacher sarà protagonista di un incontro d’autore, alla scoperta del connubio sensoriale perfetto, attraverso la proposta di nuovi blend e aromi con inedite ricette, ognuna studiata e accompagnata a una delle tre birre selezionate, per esaltare al meglio la food&drink experience.

Domenica 19 , sarà on stage Alberto Morello della Pizzeria Gigi Pipa Este (PD), Premio Gambero Rosso Miglior Pizzaiolo Emergente 2015 - 3 Spicchi Gambero Rosso 2023, con un sorprendente ed attesissimo trio di pizze pronto a conquistare anche i più sofisticati palati, attraverso un caleidoscopio di accostamenti inediti, uniti da un perfetto e ricercato equilibrio.

, sarà on stage della Pizzeria Gigi Pipa Este (PD), Premio Gambero Rosso Miglior Pizzaiolo Emergente 2015 - 3 Spicchi Gambero Rosso 2023, con un sorprendente ed attesissimo trio di pizze pronto a conquistare anche i più sofisticati palati, attraverso un caleidoscopio di accostamenti inediti, uniti da un perfetto e ricercato equilibrio. Lunedì 20, sarà la volta di Denis Lovatel della Pizzeria Denis Milano, 3 Spicchi Gambero Rosso e Premio Krombacher Miglior Carta Bevande 2023, con la sua originale proposta di pizze gourmand di montagna, che racchiudono aria pulita, erbe profumate e acqua cristallina in un impasto leggero e croccante, curato con passione e pazienza, farcito con ingredienti freschi e selezionati.

sarà la volta di della Pizzeria Denis Milano, 3 Spicchi Gambero Rosso e Premio Krombacher Miglior Carta Bevande 2023, con la sua originale proposta di pizze gourmand di montagna, che racchiudono aria pulita, erbe profumate e acqua cristallina in un impasto leggero e croccante, curato con passione e pazienza, farcito con ingredienti freschi e selezionati. Martedì 21, Alfio Colombo di Spluga Pizzeria Contemporanea Sorico (CO), 2 Spicchi Gambero Rosso e Premio Krombacher Miglior Carta Bevande 2023, chiude il ciclo di incontri lanciando una nuova proposta di pizze gastronomiche che nascono da una filosofia di contaminazione: un format tutto da scoprire in un entusiasmante viaggio tra sapori contemporanei e richiami della più classica e autentica tradizione.

Le birre di Krombacher

Le tre birre star di Krombacher che hanno ispirato e scatenato il talento di Alberto Morello, Denis Lovatel e Alfio Colombo sono le seguenti: