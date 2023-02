Champagne Experience 2023, l'evento torna a ottobre alla fiera di Modena

Per tutti gli appassionati e gli operatori del settore è tempo di cerchiare in rosso sulla propria agenda le date della più importante manifestazione dedicata allo champagne. La sesta edizione di Champagne Experience, tradizionale appuntamento modenese dedicato alle nobili bollicine francesi, è in programma domenica 15 e lunedì 16 ottobre, come sempre organizzato da Società Excellence, realtà che riunisce ventuno tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza.

Champagne Experience, domenica 15 e lunedì 16 ottobre alla fiera di Modena

Per due giorni i padiglioni di ModenaFiere diventeranno anche quest’anno il teatro che vedrà affiancati i produttori e i loro importatori in Italia all’interno di un grande banco di assaggio grazie alla presenza di Maison e vigneron, suddivisi in base alla loro appartenenza geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della Champagne: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube.

Righi: «L’obiettivo è quello di continuare a soddisfare le aspettative di tutti i visitatori»

«Il grande lavoro dietro le quinte per organizzare questa importante manifestazione, diventata un punto di riferimento per i professionisti del settore, non solo in Italia, ma in tutta Europa, è già iniziato da tempo» spiega Luca Cuzziol, Presidente di Società Excellence. «I dati del 2022 hanno confermato il grande interesse che gravita intorno al mercato dello champagne, con 326 milioni di bottiglie spedite, il 57% delle quali destinate all’export, a partire dall’Italia, che recita un ruolo come sempre di primo piano. Champagne Experience rappresenta un appuntamento fondamentale non solo perché consente di poter degustare tutte le novità presenti in commercio, ma anche di acquisire una fotografia aggiornata del mercato nel momento cruciale della stagione».

«Il numero degli espositori e degli champagne che saranno presenti a Modena in questa edizione sarà anche quest’anno molto importante e significativo per quantità, qualità e profondità» aggiunge Lorenzo Righi, direttore di Società Excellence. «L’obiettivo è quello di continuare a soddisfare le aspettative di tutti i visitatori, a partire da quelli professionali, che rappresentano la stragrande maggioranza. Per far questo reciterà un ruolo di primo piano il programma di Master Class, fiore all’occhiello di questo appuntamento, come sempre condotte da professionisti di caratura internazionale».