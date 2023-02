Ritorna Tirreno CT: info, date e orari degli eventi della fiera

Alla 43esima edizione Tirreno CT, in coppia con Balnearia, mette in mostra il meglio del settore della ristorazione, dell'ospitalità in generale e, da ormai diverse edizioni, anche degli stabilimenti balneari. L’appuntamento con l’evento di riferimento per gli operatori dell’accoglienza e in generale del comparto turistico italiano è da domenica 26 febbraio a mercoledì 1 marzo a CarraraFiere. Sono tante le novità proposte per l'evento tra cui il Pentathlon della cucina, una gara per valorizzare le capacità professionali nelle attività di cucina di tutti i giorni per i cuochi professionisti. L’iniziativa sarà aperta alla categoria under 25 e over 25. E poi ancora non mancheranno appuntamenti di approfondimento, seminari, cooking show, convegni, tavole rotonde, eventi collaterali con master e workshop che hanno fatto e fanno della fiera un grande momento di formazione e aggiornamento professionale per pasticceri, pizzaioli, ristoratori, barman

La fiera di Tirreno CT

Le eccellenze del food&beverage in una unica fiera

A caratterizzare ogni edizione dell'evento, grandi marchi del food&beverage italiano ed estero propongono non soltanto la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento. Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Ormai da qualche anno hanno preso sempre più piede operatori del settore wine and beverage. A partire dai migliori prodotti per il lavoro dei mixologist e dei barman, rappresentati dalle principali associazioni di categoria, passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali. Presente un’ampia selezione poi di aziende vitivinicole, ma anche distillerie, rappresentate direttamente dai produttori. Le associazioni dei sommelier promuoveranno come sempre numerose degustazioni tematiche condotte da esperti del settore per fare dei focus sui vitigni e sui territori di provenienza.

Balnearia, il meglio per l’ospitalità in spiaggia

Prosegue il legame con Balnearia, il salone professionale dell’outdoor design, benessere ed attrezzature balneari che fanno di Tirreno CT un unico grande evento di riferimento per il segmento dell'accoglienza, dalla ristorazione al wellness, dallo street food all'hotellerie per arrivare all’ospitalità in spiaggia. Giunta alla 24esima edizione, Balnearia vede nei propri spazi rappresentato il meglio dei settori merceologici, oltre ad essere da sempre anche un importante momento di incontro per tutti gli operatori. Dal 2017 Balnearia è gestita da Tirreno Trade srl, grazie alla quale il settore dedicato all’ospitalità e all’accoglienza in spiaggia ha avuto una vera e propria crescita esponenziale con l’aumento di espositori, di attrezzature, di prodotti e servizi per la spiaggia 4.0 “la spiaggia del futuro”. Grazie alla concomitanza con Tirreno CT, la fiera ha raggiunto numeri importanti con ben oltre 50 mila visitatori che hanno potuto incontrare nei padiglioni 430 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi del settore. Balnearia rappresenta anche un’occasione di confronto sui temi a forte impatto per l’industria balneare italiana e grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali anche nell’edizione 2023 non mancheranno convegni ed incontri di caratura nazionale.

Il programma di Tirreno CT

Domenica 26 Febbraio

ore 11:30 : Inaugurazione 43esima Mostra Convegno Tirreno CT.

: Inaugurazione 43esima Mostra Convegno Tirreno CT. ore 11.00 : aperitivo di benvenuto gestito dai ragazzi di Special…Mente Barman (F.I.B. Federazione Italiana Barman che nel pomeriggio alle 16 organizza un master sul gin).

: aperitivo di benvenuto gestito dai ragazzi di Special…Mente Barman (F.I.B. Federazione Italiana Barman che nel pomeriggio alle 16 organizza un master sul gin). ore 10.00-16.30: Concorso Nazionale Maitre a cura di Amira per la Sez. Toscana Mare con piatti alla Lampada. Inoltre degustazioni delle bollicine del Territorio della Franciacorta e dimostrazione della Mise en Place Buffet per Breakfast. Dimostrazioni e show cooking su pizza in pala da parte di Accademia Pizzaioli-Ristorazione Italiana. Concorso Miglior Colomba d’Italia 2023: Colomba Classica e Colomba Innovativa e Campionato Italiano Panificatori a cura di Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, Forum della Cioccolateria, Pasticceria e Panificazione. Produzione di elaborati, torte, semifreddi e gelati di L’Oscar del Gelato-Federazione italiana gelatieri. La mia pizza di (tonda e alla pala) di Scuola Italiana Pizzaioli.

Lunedì 27 febbraio

ore 10.00 : Presentazione dei prodotti enologici della Toscana con un abbinamento gastronomico regionale. Degustazioni di Prosecco Docg a cura di Amira.

: Presentazione dei prodotti enologici della Toscana con un abbinamento gastronomico regionale. Degustazioni di Prosecco Docg a cura di Amira. ore 10.30: Il senza glutine che non ti accorgi dalla pizza al pane. Gara Master Pizza Champion Il primo e unico talent televisivo dedicato ai pizzaioli professionisti di Accademia Pizzaioli-Ristorazione Italiana.

ore 11.00 : Finali regionali dello Sparkling Tour 2023 (F.I.B.). Selezione Italia Centro – Nord per il World Trophy of Tiramisù che si terrà a Milano il 13 Ottobre. Premiazione Concorso Miglior Colomba Italiana 2023.

: Finali regionali dello Sparkling Tour 2023 (F.I.B.). Selezione Italia Centro – Nord per il World Trophy of Tiramisù che si terrà a Milano il 13 Ottobre. Premiazione Concorso Miglior Colomba Italiana 2023. ore 14.00 : master “gli amari in miscelazione” (F.I.B.).

: master “gli amari in miscelazione” (F.I.B.). ore 14.30 : Pizza alla pala Tra gestione degli impasti ad alta idratazione e variazioni di gusto (Scuola italiana pizzaioli).

: Pizza alla pala Tra gestione degli impasti ad alta idratazione e variazioni di gusto (Scuola italiana pizzaioli). ore 17.00 : Proclamazione del vincitore “Sparkling Tour Toscana 2023” (F.I.B.).

: Proclamazione del vincitore “Sparkling Tour Toscana 2023” (F.I.B.). ore 10.00-18.00: Concorso Internazionale Premio Clorofilla, fantasia vegana di L’Oscar del Gelato-Federazione italiana gelatieri.

Martedì 28 febbraio

ore 10.00 : XIX Trofeo Aspiranti Futuri Talenti Maitres (Amira). Gara “Pizza senza Frontiere” Il campionato europeo di pizza (Accademia Italiana Pizzaioli).

: XIX Trofeo Aspiranti Futuri Talenti Maitres (Amira). Gara “Pizza senza Frontiere” Il campionato europeo di pizza (Accademia Italiana Pizzaioli). ore 10.30 -14.30 : La “mia” PIZZA: Pizza in Pala Romana e la Pizza Tonda (Scuola Italiana Pizzaioli).

: La “mia” PIZZA: Pizza in Pala Romana e la Pizza Tonda (Scuola Italiana Pizzaioli). ore 11.00 : King 2023. Uno contro l’altro, lo scontro più atteso del 2023 tra barman (F.I.B.). Campionati italiani di pasticceria e gelateria (Fipgc) e consegna attestato di merito per i cake designers e attestati di partecipazione dei “Dieci anni di attività di Fipgc”.

: King 2023. Uno contro l’altro, lo scontro più atteso del 2023 tra barman (F.I.B.). Campionati italiani di pasticceria e gelateria (Fipgc) e consegna attestato di merito per i cake designers e attestati di partecipazione dei “Dieci anni di attività di Fipgc”. ore 17:00 : Finale tra i due Barman professionisti (F.I.B.).

: Finale tra i due Barman professionisti (F.I.B.). ore 10.00-18.00: Concorso internazionale Oscar del Gelato gusto bacio. Consegna diplomi “Gelato qualità 2022”

Mercoledì 1 marzo

ore 10.00-15.00 : “Insieme a voi con un sorriso” giornata dedicata agli alunni diversamente abili degli Istituti Alberghieri Toscani presso il Ristorante dei Saperi Sapori e Conoscenze. Dimostrazioni su pizza ad alta idratazione (Accademia italiana pizzaioli).

: “Insieme a voi con un sorriso” giornata dedicata agli alunni diversamente abili degli Istituti Alberghieri Toscani presso il Ristorante dei Saperi Sapori e Conoscenze. Dimostrazioni su pizza ad alta idratazione (Accademia italiana pizzaioli). ore 10.30 – 14.30 : Pizza alla pala e la “MIA” PIZZA La Pizza Tonda (Scuola italiana pizzaioli).

: Pizza alla pala e la “MIA” PIZZA La Pizza Tonda (Scuola italiana pizzaioli). ore 11.00 : Master “Barman 2023 special” (F.I.B.).

: Master “Barman 2023 special” (F.I.B.). ore 11.00-12.30 : Seminario “Il gelato moderno mantenendo le tradizioni” (Oscar del gelato). Campionati italiani di pasticceria e gelateria. Premiazione: i 3 concorrenti vincitori formeranno la squadra che parteciperà al The World Trophy of Pastry Gelato e Chocolate Fipgc.

: Seminario “Il gelato moderno mantenendo le tradizioni” (Oscar del gelato). Campionati italiani di pasticceria e gelateria. Premiazione: i 3 concorrenti vincitori formeranno la squadra che parteciperà al The World Trophy of Pastry Gelato e Chocolate Fipgc. ore 17.00: Finale Master Barman 2023 Special (F.I.B.).

Tutti i giorni

Accademia Macelleria Italiana fornirà informazioni sui corretti allevamenti e la filiera corta di carne, mentre presso Amira esposizione permanente con degustazione di vini, olio, aceti e grappe La Cava organizza degustazioni guidate dei vini e masterclass delle zone vitivinicole del territorio Apuo/Lunense. Tutti i giorni dalle 12 il Ristorante dei Saperi Sapori e Conoscenze sarà aperto al pubblico per la degustazione dei menù proposti a cura degli chef della cucina regionale italiana mentre la Scuola Tessieri e Noalya proporrà temi legati alla cucina, alla pasticceria e alla gelateria.

Il Pentathlon della cucina

Il Pentathlon della cucina è la gara che nasce per valorizzare le capacità professionali dei cuochi e dei commis di cucina nel lavoro di tutti i giorni. 5 prove in 5 aspetti fondamentali con regole che sono quotidiane per gli operatori del settore. Da domenica 26 a martedì 28 febbraio: pulire e mondare frutta e verdura, tre tagli di verdura o frutta, realizzazione di una salsa classica o condimento classico, realizzazione di un formato di pasta fresca, prova pratica con Mistery Box, preparare una ricetta per 3 persone. Mercoledì 1 marzo dalle 10 alle 14 Cucinare con il microonde.

Il programma di Balnearia