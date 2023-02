Per i winelovers nasce la prima edizione della Fiera dei Vini

Da sabato 18 a lunedì 20 novembre, Piacenza Expo organizza la prima edizione della Fiera dei Vini: la mostra-mercato pensata per far scoprire a un pubblico di appassionati winelovers nuove aziende e nuovi territori, attraverso un percorso di visita comodo e funzionale che mette al centro l’esperienza del visitatore. Come da tradizione, sarà possibile acquistare i vini degustati, grazie a un format collaudato nato proprio a Piacenza. Caratteristiche e dimensioni dell’Expo ne fanno la struttura ideale per questo evento: un luogo a misura d’uomo dove è facile arrivare e raggiungere con il carrello pieno di acquisti il parcheggio gratuito.

Le linee guida: territorio e qualità

Piacenza inoltre vanta una posizione geografica altamente strategica e una creatività comunicativa che ha prodotto significativi risultati nei riscontri in termini di pubblico. Territorio e qualità sostenibile saranno le linee guida della selezione di aziende provenienti da tutte le regioni italiane, molte delle quali sono del tutto inedite al pubblico. Nessuna preclusione su appartenenze associative o natura giuridica: unico faro sarà la qualità della proposta offerta al visitatore. A garantirla vi sarà un comitato scientifico che esaminerà le candidature pervenute al fine di mantenere uno standard di prim’ordine. Le aziende che intendono proporre la propria candidatura potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 15 marzo 2023. La quota d’iscrizione sarà differenziata in base alle dimensioni produttive, in un’ottica di inclusività che da sempre contraddistingue Piacenza.

La manifestazione si svilupperà su tre giorni: dopo le prime due giornate dedicate al pubblico, nella giornata del lunedì è attesa, come negli anni scorsi, una presenza crescente di operatori professionali del settore commerciale e Horeca sia italiani che esteri. Non mancheranno nella manifestazione momenti di approfondimento con masterclass e un intero padiglione dedicato a un’attenta selezione di produttori gastronomici e agroalimentari che prepareranno piatti da gustare in loco e offriranno prodotti da acquistare e portare a casa anche in vista delle festività natalizie.

Quando: sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre 2023

Dove: Piacenza Expo

Orario di apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00; lunedì dalle ore 10.00 alle ore 17.30

Ingresso: € 25,00 comprensivo di bicchiere per degustazioni – ridotto € 15,00 per convenzioni con associazioni di settore. I minorenni non pagano l’ingresso e non possono effettuare degustazioni

Parcheggio: gratuito

Info utili: 1000 carrelli disponibili per gli acquisti; sconti ai visitatori per ingresso a musei cittadini