Torna il Beer&Food, servizi e tecnologie per i professionisti del settore

Beer&Food Attraction è l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home. Un’occasione unica, in vista dell'ottava edizione che si terrà dal 19 al 22 febbraio alla Fiera di Rimini, per chi vuole aggiornarsi su nuove modalità e stili di consumo e cogliere le opportunità che i cambiamenti attuali propongono. Beer&Food Attraction, l’unico evento in Europa dedicato all’Eating Out Experience, è riservato esclusivamente ai professionisti del settore. Tutte le opportunità di una fiera fisica potenziata dall’innovativa piattaforma digitale.

A Rimini dal 19 al 22 febbraio torna Beer&Food

Lancio delle novità

Le aziende presenteranno in anteprima le novità di prodotto, servizi e tecnologie per il settore foodservice verso tutti gli operatori professionali. Grazie a strumenti di networking come chat, videochat e webinar, il visitatore può approfondire l’interesse verso i prodotti e novità presentate.

Agenda buyer internazionali

I professionisti potranno entrare in contatto con i buyer internazionali selezionati in collaborazione con l’Agenzia ICE ed il network dei regional advisor di Beer&Food Attraction.

Networking commerciale

Inoltre, le aziende potranno estendere le opportunità di contatto e networking sfruttando un avanzato sistema di matchmaking. Un’intelligenza artificiale personalizzata faciliterà l’incontro con i buyer più interessati ai prodotti e servizi.