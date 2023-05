Beer&Food, la prossima edizione sarà dal 18 al 20 febbraio 2024

La scorsa (ottava) edizione di Beer&Food Attraction e quella di BBTech Expo, che si sono svolte in quel della Fiera di Rimini a febbraio, si sono concluse con grande successo. L'appuntamento per il 2024, fanno sapere gli organizzatori dell'evento, è fissato dal 18 al 20 febbraio.

La Fiera di Rimini, sede dell'evento

Ecco, di seguito, alcuni numeri dell'evento:

+12% di visite professionali totali rispetto all’edizione pre-pandemia del 2020;

+ 30% di visitatori esteri da 85 Paesi, tra i quali Germania, Romania, Spagna, Francia, Regno Unito, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti;

600 brand su 12 padiglioni;

114 top buyer internazionali da 36 Paesi;

1.300 business meeting tra espositori e buyer;

40mila visualizzazioni dei profili espositori sull'App ufficiale TEO - The Eating Out Hub.

Beer&Food, le novità per il 2024

Novità di mercato e tendenze del foodservice saranno al centro della nona edizione di Beer&Food Attraction 2024, grazie a un’area espositiva che accoglie le aziende e i brand d’eccellenza dell’universo birrario, dai micro-birrifici ai brand globali, e l’intero mondo beverage, dalle acque agli spirits fino ai soft e energy drink, fino al ritorno di Mixology Circus, spazio firmato IEG con i cocktail bar italiani di tendenza e pronto ad allargarsi alle presenze internazionali. E poi le proposte del food, veloce ed esperienziale, con i protagonisti della produzione e della distribuzione per il canale horeca.

Piattaforma straordinaria di formazione e aggiornamento, con approfondimenti sui trend di mercato, consumi e temi di attualità del settore birrario anche grazie al patrocinio di Assobirra, Beer&Food Attraction 2024 sarà nuovamente teatro di campionati e concorsi di livello assoluto per le diverse anime del settore. Tra gli altri, spiccano il premio Birra dell’Anno di Unionbirrai, i Campionati di Cucina Italiana, organizzati grazie alla partnership con Fic - Federazione Italiana Cuochi, e il mondiale di Pizza Senza Frontiere di Ristorazione Italiana Magazine. Nell’edizione 2024 tornerà l’immancabile appuntamento con l'International Horeca Meeting organizzato da Italgrob, occasione centrale di confronto per l’intera filiera del beverage che coinvolge le principali realtà produttive e associative di settore per tracciare le rotte future sulla base delle tendenze e degli scenari che coinvolgono l’industr