A febbraio torna Tirreno CT, la fiera dell’ospitalità italiana

Torna dal 26 febbraio al 1° marzo 2023 Tirreno CT, l’appuntamento che nel panorama delle fiere italiane è riconosciuto come uno dei più importanti eventi di incontro e confronto del settore. Giunto alla sua 43ª edizione, si presenterà forte dei numeri riacquistati dopo lo stop forzato della pandemia. Nei padiglioni di Carrara Fiere sono attesi infatti 400 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; oltre alle migliaia di operatori del settore (tra ristoratori, operatori di bar e strutture ricettive di vario genere) in fiera anche per il ricco programma di contenuti. Come sempre il cuore della manifestazione - nonché segreto del suo ripetuto successo - è l’incontro qualificato e diretto fra domanda e offerta: uno scambio commerciale che crea importanti giri d’affari per gli operatori del centro e nord Italia.

A caratterizzare anche questa edizione dell’evento, grandi marchi del food & beverage italiano ed estero propongono non soltanto la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento. Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre, tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno.

Ormai da qualche anno ha preso sempre più piede anche il wine & beverage, a partire dai migliori prodotti per il lavoro dei mixologist e dei barman, rappresentati dalle principali associazioni di categoria, passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali. Presente poi un’ampia selezione di aziende vitivinicole, ma anche distillerie.

In 42 anni Tirreno CT è stata il punto di partenza di centinaia di progetti e migliaia di incontri professionali; uno strumento che - come confermano i tanti espositori che ogni anno continuano a partecipare - ha saputo contribuire alla crescita dell’ospitalità italiana, un fiore all’occhiello dell’economia del nostro Paese.

Per informazioni: www.tirrenoct.it