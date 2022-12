A Hospitality 2023 tutte le novità e i trend della ristorazione e dell’ospitalità

La 47ª edizione di “Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza”, la fiera internazionale leader in Italia nel settore Horeca, torna a Riva del Garda (Tn) dal 6 al 9 febbraio 2023. Un percorso espositivo unico e completo con spazio ai trend di ristorazione e ospitalità grazie alle 4 aree Beverage, Contract & Wellness, Food & Equipment e Renovation & Tech, e alle aree speciali Solobirra, RPM-Riva Pianeta Mixology e Winescape per la valorizzazione della birra artigianale, del bere miscelato e del turismo del vino e dell’olio.

Con Food & Equipment, gli operatori avranno l’opportunità di entrare in contatto con aziende selezionate che propongono servizi e prodotti indispensabili per rispondere alle trasformazioni del mercato. La conoscenza e la gestione delle diverse esigenze e preferenze alimentari potrà essere approfondita grazie ai percorsi speciali dell’area food: bio, vegan, halal, gluten free, lactose free, kosher e la novità dei superfood. Inoltre, la presenza dell’Associazione Cuochi Trentini e della Federazione Italiana Cuochi arricchirà le esperienze in fiera con showcooking, laboratori e degustazioni dedicati alle scuole alberghiere e agli chef che avranno l’occasione di ampliare la propria cultura professionale.

Spazio anche alla formazione professionale con il palinsesto di Hospitality Academy, in collaborazione con Teamwork: tra gli appuntamenti in programma “Restaurant Revolution”, per un aggiornamento su tendenze e soluzioni per lo sviluppo e l’innovazione del mondo della ristorazione. In fiera anche quattro incontri tecnico-professionali con focus su tecnologia, management, gestione delle risorse e budget per la salute economico-finanziaria dell’azienda ristorativa, in collaborazione con RistoBusiness, società di consulenza specializzata in alta formazione nella ristorazione.

Non mancherà l’attenzione all’ospitalità accessibile con soluzioni e servizi per l’Horeca selezionati grazie alla collaborazione con Village for All, il primo network italiano di ospitalità accessibile. La tematica dell’accessibilità verrà trattata in fiera sia attraverso un percorso espositivo dedicato sia con appuntamenti formativi mirati.

