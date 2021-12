Il futuro di ristorazione e ospitalità a Hospitality 2022

Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza”, la più completa fiera italiana dell’Horeca, torna in presenza dal 31 gennaio al 3 febbraio 2022 a Riva del Garda (Tn) con un’offerta business oriented ancora più ampia, tra food, beverage, wellness e design. Oltre 40mila metri quadrati di superficie espositiva suddivisi in quattro aree tematiche - Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment, Renovation & Tech - in un percorso espositivo unico e completo con oltre 500 aziende selezionate fra le eccellenze dell’Horeca, l’incontro di fornitori e partner e numerose opportunità di formazione con il palinsesto di Academy - in collaborazione con Teamwork - a cui si aggiungono workshop e case history curati direttamente dalle aziende.

Nella 46ª edizione della manifestazione, più spazio all’ospitalità glamping, percorsi tematici dedicati alle diverse abitudini alimentari e i nuovi business tour per intercettare tra le aree espositive le migliori aziende future oriented in 3 categorie di prodotto: Smart Solution; Prodotto sostenibile; Made in Italy.

Accanto alla conferma delle 2 aree speciali Solobirra, che racchiude il mondo della birra artigianale, e RPM-Riva Pianeta Mixology, focalizzata sulla miscelazione, la grande novità dell’edizione 2022 è la terza area speciale dedicata al turismo del vino: Winescape vedrà la partecipazione di 10 cantine che uniscono la produzione vitivinicola e l’ospitalità attraverso un’offerta turistica con alloggi immersi in splendidi vigneti e servizi legati all’enoturismo.

In programma anche un fitto calendario di appuntamenti realizzati in collaborazione con Fic-Federazione italiana cuochi e la partecipazione di importanti opinion leader del settore enogastronomico e della filiera agroalimentare come Silvio Barbero, vicepresidente di Slow Food, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

Online su hospitalityriva.it tutte le informazioni per esporre e visitare la fiera, oltre a un blog aggiornato ogni settimana con trend e dati di mercato, case history, testimonianze di esperti del settore, strategie di marketing e digitali, sostenibilità per l’ospitalità e la ristorazione.

Per informazioni: hospitalityriva.it