I pasticceri Fipgc a Tirreno Ct: quattro giorni di eventi e competizioni

Dal 4 al 7 marzo si svolgerà presso il polo fieristico di Carrara la quarantaduesima edizione della Fiera del Tirreno Ct, uno dei più importanti appuntamenti di incontro e confronto del settore della pasticceria. Vi prenderà parte anche la Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipgc), che per l'occasione ha organizzato una serie di eventi e competizioni durante tutti e quattro i giorni dell'evento.

Tirreno Ct, un riferimento per il settore

Tirreno Ct nel panorama delle fiere italiane è riconosciuto come uno dei più importanti appuntamenti di incontro e confronto del settore. Non solo perché ogni anno raccoglie oltre 430 espositori in rappresentanza di oltre 900 marchi commerciali; non solo perché in quattro giorni ospita oltre 62 mila visitatori da tutta Italia, per lo più operatori del settore; ma anche per un ricco programma di contenuti che ogni anno richiama a Carrara Fiere centinaia di opinion leader.

Gli eventi della Federazione Internazionale Pasticceria al Tirreno Ct

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, come detto, per l'occasione ha programmato una serie importante di iniziative. Si parte il 4 marzo con il concorso per artisti decoratori. I concorrenti dovranno cimentarsi nel presentare un'opera sul tema "raffinatezza ed eleganza di una torta". La quota d'iscrizione è 100 euro, per partecipare è necessario essere soci Fipgc e versare la somma dovuta al conto corrente della Federazione indicando nome e cognome e la competizione a cui ci si iscrive.

Sempre il 4 marzo verrà allestita dal vivo un'opera dedicata ai 42 anni di Tirreno Ct.

Alla Fiera Tirreno Ct in programma anche chi entrerà a far parte di Equipe, le eccellenze Cake design della Fipgc

Il 5 marzo la Fipgc decreterà coloro che entreranno a far parte delle Equipe eccellenze Cake Design della Federazione. Si svolgeranno inoltre gli esami per l'abilitazione all'insegnamento dei corsi base di cake design.

Al Tirreno Ct pure il Campionato italiano della panificazione

Il 6 marzo si terrà invece il Campionato italiano della panificazione. I concorrenti dovranno cimentarsi in diverse categorie: pane tradizionale, pane innovativo, dolce da forno e pane artistico.

Per informazioni e iscrizioni: fipgc.panificatori@gmail.com.

In fiera saranno decretati anche o migliori locali d'Italia

Il 7 marzo la Fipgc decreterà i migliori locali d'Italia nell'ambito dell'evento "Top quality". Verranno presi in considerazione i prodotti offerti (40 punti), il laboratorio (30 punti) e la zona vendita (30 punti), tenendo conto di qualità delle materie prime, organizzazione professionale, macchinari e tecnologie utilizzate, offerta ai clienti e aspetto estetico del negozio.

Per informazioni e iscrizioni: migliorilocali@gmail.com

In programma a Tirreno Ct anche il Campionato italiano della colomba artigianale

A chiudere i quattro giorni di eventi sarà il Campionato italiano per la miglior colomba artigianale, che si svolgerà tra il 6 e 7 marzo. I concorrenti si potranno cimentare sia nella categoria colomba classica e/o innovativa. La giuria sarà composta da professionisti che fanno parte dell'Equipe eccellenze con l'aggiunta di due membri della Federazione che si sono distinti negli ultimi anni per i loro risultati professionali. Verranno valutati: profumo, gusto, cottura, taglio, sofficità, alveolatura e innovazione.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@federazionepasticceri.it