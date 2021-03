Vini e produzioni dell'arco alpino da scoprire in una fiera open air

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 16:25

La prossima edizione sarà open air

Edizione open air

Ricca proposta itinerante

abato 29 e domenica 30 maggio, alladi, idell’tornano protagonisti della nuova edizione di. Dopo aver annullato l’appuntamento 2020 a causa dell’emergenza sanitaria in atto, l’associazione Centrifuga, organizzatrice dell’evento, riprogramma la manifestazione per l’ultimo weekend di maggio 2021 scegliendo una formula diversa rispetto alle precedenti.Vinifera, infatti, non si svolgerà come consuetudine il primo fine settimana di primavera dentro ai padiglioni della Fiera di Trento ma, ammiccando all’inizio di una nuova estate, si sposta a fine maggio all’dell’area Fiera. Quella del 2021 sarà un’edizione open air che gli organizzatori desiderano fortemente realizzare per continuare il percorso iniziato nel 2018 con l’intento di far conoscere ie glidelprovenienti dai territori dell’arco alpino.«Abbiamo voglia e bisogno di incontrarci e confrontarci con i produttori, le loro storie e quelle delle loro tenaci produzioni, e di far sentire la presenza della terra – sottolineaa nome del gruppo organizzatore – Vogliamo che Vinifera sia ancora una volta un, una mostra mercato amicale dove assaggiare idee genuine, incrociare sguardi autentici e affidarsi a cuori appassionati».A partire da fine aprile è previsto anche il, una ricca proposta itinerante dentro e fuori i confini trentini, imbevuta di convivialità e di vari momenti dicome rappresentazioni teatrali, proiezioni, degustazioni, conferenze tematiche, visite guidate neie nelle«Vinifera 2020 si è arrestata proprio sul più bello quando, dopo averla imbottigliata, non rimaneva che stapparla – conclude Anna Benazzoli – Per realizzare l’iniziativa 2021 abbiamo deciso di chiedere un aiuto a chi vuole mostrare la propria vicinanza alla manifestazione. Per questo abbiamo avviato unadisulla piattaforma online “produzionidalbasso”. Chi ha piacere può sostenere il progetto sul sito www.produzionidalbasso.com/project/vinifera-the-show-must-go-on/ e ricevere in cambio il biglietto per accedere alla mostra-mercato, un set di calici serigrafati e molti altri premi, oltre al nostro più sentito grazie».Vinifera è un evento promosso da Associazione Centrifuga, un gruppo di giovani che hanno unito competenze, passioni ed esperienze per realizzare iniziative incentrate sul patrimonio materiale culturale rappresentato dalledei territori alpini.Per maggiori informazioni www.viniferaforum.it