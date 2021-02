Tra vigneti e cantine aperte, tanti eventi per wine lover nonostante il Covid

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 11:26

unfitto diquello messo in campo da(Movimento turismo del vino), tra attese conferme come quelle di, iniziative capaci di muovere milioni diin tutta la, e novità intriganti come, in programma a partire dal 20 marzo durante il weekend.«Si tratta di unpresentato con successo lo scorso anno dalle delegazioni di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che ha incontrato il favore di moltissimi appassionati – spiega– e che proponiamo ora su scala nazionale. Un’esperienza diall’aria aperta che mai come ora risponde alle esigenze di sicurezza che tutti noi ricerchiamo. L’iniziativa, che durerà per gran parte dell’anno, dal 20 marzo fino all’inizio mese di novembre, offre agli enoturisti l’opportunità di seguire le varie fasi che, stagionalmente, caratterizzano il lavoro prima in vigna e poi in cantina».La speranza di tutti, ovviamente, è quella che lapossaquanto più possibile e non incida, come è successo nel 2020, sui tanti aspetti legati al. Ma il Mtv, nello stilare il calendario di eventi, ha ovviamente tenuto conto anche delle possibili difficoltà legate alla pandemia.«Si tratta di un– prosegue D’Auria – studiato per adattarsi, anche con tempi dibrevi, alle situazioni che ci troveremo ad affrontare di volta in volta. Da questo punto di vista sappiamo di poter contare su un’ottima squadra e su un’unità di intenti che caratterizza la nostra associazione ora più che mai. Ed è evidente che la priorità resta la sicurezza degli enoturisti».Quindi, fermo restando il desiderio da parte di tutti,, di vivere insieme i vari appuntamenti nelle modalità classiche, Mtv già da ora sta operando per garantire che ogni situazione sia caratterizzata dal rispetto delle normative di, ovviamente anche legate aldelle varie. Visite su prenotazione, numeri contingentati e tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei visitatori e del personale di vigna e cantina.«Partiamo anche dal presupposto – conclude il presidente D’Auria – che la nostra associazione è da molti anni leader nell’ambito deldel. Le nostresono attrezzate nel migliore dei modi e le persone che lavorano in questo contesto forniscono delle prestazioni daglielevati. Tutto questo ci consente di guardare al futuro con la sicurezza di una professionalità costruita nel tempo».