Alla scoperta della ceramica italiana tra arte, cibo e borghi storici

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 16:20

N

Le famose ceramiche di Vietri sul Mare

Esperienze multisensoriali

La nobilitazione del recipiente

Un asso in più per la ristorazione

L’evento Buongiorno Ceramica

45 le città della ceramica

Alla scoperta dell’Italia attraverso le creazioni artistiche

Il mondo della ceramica 2.0

Le città coinvolte

Città che incontri, stile di ceramica che trovi

A ognuna la sua tradizione

é aleatorio, né fittizio, bensì ben saldo ed energetico. A partire dall’ingredientistica, di cui il cibo abbisogna per definizione e di cui la ceramica si avvale per divenire ciò che è. Gli ingredienti della ceramica: l’acqua, l’argilla e il fuoco. Ma l’argilla è terra, è componente basilare della terra. E allora, se aggiungiamo l’onnipresente aria, siamo al cospetto dell’origine del mondo: acqua, aria, fuoco, terra. La ceramica ad intendersi come sublimazione dell’armonia dei quattro elementi fondanti il mondo. Il cibo, alla stessa ingredientistica attingendo è la condizione essenziale e indispensabile a ché l’uomo prosegua il suo cammino.nel loro abbinarsi,, il loro insieme è trionfo multisensoriale, è gioiosa combinazione di stimoli da cui scaturiscono piacevoli emozioni.tacitamente convenendo che si intende il contenuto del piatto e non il piatto in sé. Ecco, l’arte ceramica nobilita il recipiente ed abilita, fuor di metonimia, considerazioni di elevata pregevolezza estetica, nonché di sua intrinseca funzionalità al piatto, all’oggetto artistico. Bel piatto, ad. Indissolubile a tavola, pertanto, il binomio virtuoso tra ceramica e cibo., in coerenza con l’anelito ad un’incrementata qualità complessiva, proprio al piatto. Valorizzare il manufatto ceramico artigiano, e perché no, agevolarne acquisto da parte di una clientela ben propensa a ciò.In questo corrente mese di maggio,Location plurima per quanto(Ra) nel Cortile dell’Arte. Il progetto dell’installazione, che nasce da un’idea di Pandora, Associazione di artiste ceramiste, dà vita a un’istallazione floreale (che sarà itinerante) con un foltissimo gruppo di piccoli vasi “monofiore” di vari materiali ceramici. Ci sono tutti: porcellana, gres, terraglia, mentre i colori degli smalti sono il bianco e il verde ramina.Si tratta di un piccolo quanto significativo “gesto ceramico” sul tema della rinascita che coinvolge ceramisti italiani e del resto del mondo.Buongiorno Ceramica! 2021, forte anche del suo stesso nome, scommette su questa rinascente aurora del mondo, e lo fa anche in virtù dell’operosa fiducia degli artigiani. Artigiani artisti che mai hanno smesso di dare forma alle loro idee, alla loro prodigiosa creatività. Artigiani artisti che sanno e vogliono guardare avanti, ben consapevoli che andrà lontano chi viene da lontano.: cose belle e buone che piacciono al mondo, manufatte all’ombra del campanile.Sarà rivivere l’esperienza del viaggio nel Bel Paese, del ritrovare il piacere della gita fuori porta. Incontri interessanti e piacevoli con il ceramista nel suo laboratorio bottega. Costui modella, cuoce, smalta, rifinisce, completa e mette capo al manufatto.. Nascono co-working e associazioni culturali con laboratori, anche in accordo con le istituzioni museali: tante sono le iniziative che arricchiscono i sistemi culturali di tante città Aicc, per citarne alcune, Laterza con MesoLab, Cerreto Sannita con il Laboratorio all'interno del Museo, Faenza con FaCC e lo spazio appena rinato di Gino Geminiani - Mondial Tornianti ed altri ancora.agorà, piazze salotto.Aicc, Associazione Italiana Città della Ceramica, è la promotrice di questa manifestazione, che validamente aiuta a tenere ben viva l’attenzione e la passione su quest’arte che rappresenta una delle identità culturali del nostro Paese.Le iniziative in programma quest’anno sono state progettate alla luce delle attuali normative Covid. Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito e si svolgono in contemporanea, durante il fine settimana 15 - 16 maggio, nelle 45 città di antica tradizione ceramica in tutto il territorio nazionale e in alcune città della ceramica europee.Le: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.Città che incontri, stile di ceramica che trovi. Quindi, per fare qualche esempio, come a Montelupo fiorentino, a Deruta, a San Lorenzello o a Cerreto Sannita, troviamo la maiolica, a Napoli e a Sesto fiorentino scopriamo i virtuosismi della porcellana, in Veneto tra Nove e Bassano del Grappa incontriamo la terraglia, versatile e raffinata, in Sardegna ammiriamo le liquide smaltature di potenti forme in terracotta. Quella terracotta che a Squillace diventa graffita e ingobbiata. In Puglia la troveremo dipinta da fresche pennellate che diventano ampie e sgargianti a Vietri sul Mare, a Cava dei Tirreni, a Caltagirone. A Gubbio invece solo il bucchero nero mentre a Gualdo Tadino il lustro.Appunto, come si diceva, l’Italia che fa l’Italia: cose belle e buone che piacciono al mondo, fatte all’ombra del campanile.