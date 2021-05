Tra i filari con Dante Alighieri, le cantine toscane celebrano il Sommo Poeta

Pubblicato il 11 maggio 2021 | 11:19

D

Cantine Aperte e Vigneti Aperti saranno sotto il segno di Dante

Dante in Vigna: tra letture, picnic e attività

Cantine e vigneti aperti

che quest’anno avrà come filo conduttore le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.per celebrare le attività che da maggio a dicembre porteranno gli appassionati a tornare in cantina. E la prima occasione sarà proprio il ritorno di Cantine Aperte , il celebre appuntamento per i wine lovers che dal 29 al 30 maggio tornerà anche nelle cantine toscane. «È stata una decisione che abbiamo dovuto prendere all’ultimo momento date le normative Covid, ma ce l’abbiamo fatta – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana,– in realtà non ci siamo mai fermati e proprio per quest’anno abbiamo pensato di promuovere tutti i nostri eventi dedicandoli a Dante, in vigna ovviamente, continuando la collaborazione con la Scuola Internazionale Comics di Firenze».di Dante e dando vita al più grande evento diffuso di Dante in Vigna. Si tratta di una campagna che parte dalla Toscana per raccontare la vigna e Dante in occasione di questa importante ricorrenza.. Una campagna con video emozionali sta per partire sui canali on line e non solo di Mtv Toscana.Continua anche la collaborazione con la Scuola Internazionale Comics di Firenze che per l’occasione ha disegnato la grafica dell’evento, a partire dal logo fino all’immagine simbolo che vede Dante ispirarsi ai suoi testi tenendo in mano un calice di vino toscano.Sono i due eventi che caratterizzeranno l’enoturismo in Toscana. In particolare, il format di Cantine Aperte, ormai un must, tornerà in presenza (nel 2020 non c’era stato per la pandemia) dal 29 al 30 maggio.In questa occasione le cantine organizzeranno programmi speciali. Vigneti Aperti è invece la novità dell’anno, pensata soprattutto per dare la possibilità di spalmare le tradizionali attività nel corso di tutto l’anno. Fino a novembre, infatti, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana organizzeranno eventi di vario tipo. I programmi di tutte le iniziative sono online sul portale www.mtvtoscana.com