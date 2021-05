Cantine e wine lover si incontrano online: tutto pronto per On-Wine Fair

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 16:30

Ogni produttore racconterà i suoi vini, la cantina e le esperienze da fare

La parola ai produttori

Promozione anche ai mercati esteri

Le ragioni del format

Il network

Il tema della nuova edizione sarà Vino & Enoturismo

Il format in dettaglio

L’audience degli streaming

opo il grande successo delle prime due edizioni,che tornaper la sua terza edizione. Ile l’obiettivo dichiarato èin vista della stagione estiva. Si vogliono anche fornire strumenti per incrementare le visite, supportare le vendite dirette e favorire le collaborazioni.(degustazioni, itinerari, accoglienza ristorativa e ricettiva). Potrà inoltre riservare a tutti i partecipanti offerte speciali per l’acquisto dei vini e le visite in cantina.. Non mancherà la presentazione ai mercati esteri tramite la promozione delle cantine alla rete internazionale di On-Wine Fair.Nelle edizioni precedenti 5.764 utenti hanno partecipato ai webinar di On-Wine Fair, 72 cantine sono state protagoniste dei webinar in diretta e più di 200 operatori del vino sono stati coinvolti, in Italia e all’estero.. Non solo durante i giorni delle fiere. Un format di eventi nazionali e internazionali, digitali e ibridi, che consentono alle cantine di raggiungere clienti finali, distributori e rivenditori e alle reti di distribuzione di conoscere prodotti e stringere collaborazioni con le aziende vitivinicole senza dispersione di tempo e risorse.La rete On-Wine Fair comprende Camere di Commercio Italiane all'Estero, Consolati, agenzie italiane e gruppi di distribuzione in Italia e all'estero. Partecipando alla fiera il produttore entra nel network Owf e può presentare i propri vini a potenziali clienti e stringere nuove collaborazioni tutto l’anno.Il webinar avrà due focus: la location e i vini. La cantina racconterà la storia, la filosofia, la struttura dei vini e accoglierà il pubblico con un tour dei luoghi più affascinanti della location, presenterà le iniziative e le attività da vivere in cantina. La cantina potrà riservare al pubblico promozioni e offerte speciali. Al termine del webinar i partecipanti interagiranno direttamente con la cantina in una chat room per approfondire le offerte commerciali speciali e le informazioni su iniziative e prodotti specifici.Gli eventi saranno trasmessi in diretta e destinati a: winelovers; amanti del turismo enogastronomico; operatori del vino (distributori, rivenditori, horeca); tour operator italiani ed esteri.