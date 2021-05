A spasso tra ulivi e storia: in Umbria arrivano le passeggiate golose

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 13:51

U

Passeggiate & buon gusto. Tra borghi, ulivi e fattorie

Tra ulivi e storia

Aperitivo al tramonto

Todi è la città più vivibile al mondo

Il format per valorizzare il territorio e l’olio

Questo il calendario delle prossime uscite previste



Come partecipare

”. Il nuovo format #PasseggiateBuonGusto2021 di esperienze di oleoturismo, tra natura, cultura ed enogastronomia in Umbria, inizierà con una, in cui il centro urbano e la campagna convivono in maniera perfetta. È proprio nelle campagne che si affacciano sulla città di Todi, in località Cecanibbi, che sabato 22 maggio alle ore 16, partirà una passeggiata condotta da una guida escursionistica dell’Associazione “I Tuoi Cammini” di Assisi, con partenza dall’Azienda Agricola Passo della Palomba.Il Passo della Palomba prende il nome dell’uccello migratore, Palomba o Colombaccio, che vola dal nord Africa alla Scozia in marzo e ritorna in ottobre seguendo le stesse rotte e passando sopra la proprietà., attraversando un folto bosco dal nome “La via Scura”, con un belvedere sulla valle sottostante verso la vicina Todi., antica torre di avvistamento, fino ad arrivare al punto più alto e panoramico dell’escursione, dove ammirare le due vallate, una verso il borgo di Cecanibbi, l’altra verso il Monte Peglia, riconosciuto dall’Unesco come Riserva della Biosfera., risalente al 1100, per poi scendere attraversando l’oliveto ed il vigneto aziendali,immersi tra 15 ettari di ulivi terrazzati e 4 ettari di vigneti, dove Alessandro e Claudia Gilotti, vivono ed hanno iniziato la loro seconda vita e la loro seconda professione: fare vino e olio evo. di altissima qualità e offrire ricettività turistica rurale. Una scelta di vita la loro, quella di ritirarsi in Umbria nella pace, dopo una prima vita trascorsa per lavoro in giro per il mondo.che molisce soltanto olive di proprietà. Un’attenzione radicale per la qualità, sia in campo che in frantoio, che consente loro di produrre eccellenti monovarietali di Moraiolo, Frantoio, Leccino, Dolce Agogia e Don Carlo e due blend: Olistico e Olistico Gran Cru., nato dalla collaborazione tra la Strada dell’olio evo. Dop Umbria e due associazioni umbre che si occupano di escursioni a piedi, “L’Olivo e la Ginestra” e “I Tuoi cammini”.Il progetto volto ad evidenziare l’indissolubile connubio tra la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e del paesaggio da cui proviene, gli oliveti umbri, simbolo identitario della cultura umbra, prevede un calendario settimanale per i mesi di maggio, giugno e luglio di passeggiate accompagnate da guide ambientalistiche ed escursionistiche, che porteranno, durante i sabati di maggio, giugno, settembre ed ottobre, i visitatori alla scoperta dei borghi umbri ad alta vocazione olivicola, tra gli ulivi e nelle aziende agricole e frantoi associati alla Strada dell’olio evo Dop Umbria, luoghi in cui poter fare degustazioni di olio evo in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali ed esperienze dirette nei luoghi di produzione.Sabato 22 maggio - Todi – Az. Agr. Passo della PalombaSabato 29 maggio - Giano dell'Umbria – Agricola LocciSabato 5 giugno – Lago Trasimeno – Fattoria Luca PalombaroSabato 12 giugno - Torgiano – Az. Agr. La MontagnolaSabato 19 giugno - Trevi – Az. Agr. I MandorliSabato 26 giugno - Campello sul Clitunno – Az. Agr. MarfugaSabato 3 luglio - Foligno - Frantoio TegaSabato 10 luglio - Perugia – Frantoio BattaSabato 17 luglio - Bettona - Azienda Agraria Mannelli GiulioLa partenza è alle ore 16 in prossimità dell’azienda indicata. Lunghezza del percorso circa 7 km Il costo è di 20 euro a persona + prevendita (include passeggiata con guida escursionistica, visita e merenda/aperitivo in azienda) per i bambini fino a 10 anni di età è di 10 euro.La partecipazione è su prenotazione alla mail info@stradaoliodopumbria.it La partecipazione è riservata da minimo di 10 a un massimo 40 persone. Per acquistare online . Il programma potrà subire delle variazioni nei luoghi, per il programma aggiornato www.stradaoliodopumbria.it