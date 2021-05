Alla scoperta dell’Oro di Storo: torna a ottobre il Festival della Polenta

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 12:34

P

Torna ad ottobre il Festival della Polenta

Dopo il 2020, torna la formula “classica”

Quale sarà la migliore polenta? Lo deciderà un concorso dedicato



Dai prodotti locali al contest per gli spaventapasseri



Il ricettario L’oro di Storo

… Tante le gustose varianti di un. Per conoscerle e assaggiarle tutte, torna, dopo il difficile 2020, il, realizzato dalla Pro Loco di Storo e dalla Cooperativa Agri’90.Sebbene il programma sia in via di definizione, le date ci sono:. Sicuramente, la formula della 6ª edizione sarà quella classica che vede al sabato gli eventi di contorno e alla domenica il festival vero e proprio.scelta da due giurie: quella popolare (i consumatori assaggeranno le polente direttamente ai banchi d’assaggio lungo l’itinerario del borgo) e quella della giuria d’esperti (a porte chiuse). Due i vincitori ai quali sarà assegnato un trofeo artistico., oltre al, in perfetta armonia con la tradizione dell’agricoltura.“Il post Covid reclama una Pac resiliente – l’agricoltura di montagna è già green deal e farm to fork per la Next Generation”.Il Festival della Polenta di Storo è un evento che ogni anno coinvolge e attraedove la coltivazione del granturco “nostrano” è una tradizione secolare.Nel 2019, ultimo evento prima del Covid, sono state circa 10mila le presenze.Quest’anno, per festeggiare la ripartenza è stato dato alle stampe. Uno spaccato della storia della Polenta italiana dal Trentino alla Puglia, dal Friuli al Piemonte, dall’Emilia alla Campania.