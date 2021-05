Alla scoperta della Toma e dei formaggi d’Alpeggio: a luglio riparte il Festival della Valle di Lanzo

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 18:54

D

A luglio la Mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei Formaggi d’Alpeggio

Toma e formaggi delle valli protagonisti

Tanti gli appuntamenti

Anche i percorsi guidati in e-bike

Manifestazione in piena sicurezza

opo la pausa forzata del 2020, è in arrivo lache, giunta quest’anno alla sua 25ª edizione, si svolgerà come da tradizione ad Usseglio (To) nelle giornate del 9,10,11, 17 e 18 luglio.L’evento avrà come protagonisti indiscussi lae simbolo di una cultura di montagna ancora incontaminata. Due weekend che animeranno le Valli di Lanzo, dove gli amanti della montagna e della migliore gastronomia tipica troveranno ad accoglierli produttori e strutture ricettive.Ad arricchire la Mostra Mercato,e molto altro ancora.Anche quest’anno i Maestri del Gusto, Presidi di Slow-Food e Artigiani dell'Eccellenza, con le aziende agricole appartenenti alla Federazione Provinciale Coldiretti, saranno presenti alla manifestazione Nazionale programmata, come sempre, per la 2° e la 3°settimana di luglio., tra cui il laboratorio dedicato alla Toma “Come nasce e come si fa il formaggio” e quello dedicato al “Burro di montagna”. Da non perdere il “Mani in pasta day”.il venerdì e il sabato con tappa in alpeggio! Venerdì 2 luglio si terrà un’anteprima “Pedalata al sapore di Toma” con partenza alle ore 18.30 da Usseglio, salita all’alpeggio per apericena, e rientro alle ore 22. È possibile richiedere per tutti i percorsi guidati in e-bike in programma a luglio il Voucher Servizi entro il 30 giugno 2021 e avere uno sconto del 50% sul tour.In questi anni l’Amministrazione Comunale, unitamente alla Pro Loco e alle Associazioni di categoria e al Gal, hanno messo in campo una serie dicon l’obiettivo primario di sostenere queste tradizioni al fine di contrastare lo spopolamento montano, mediante la promozione dei prodotti della montagna e l’incontro diretto dei consumatori di città con i produttori.contingentando i visitatori; ma darà un importante segnale di ripartenza con meno espositori nazionali ma con una forte promozione dei prodotti locali in un contesto in cui le aziende possono vendere i propri prodotti al grande pubblico e sviluppare il proprio mercato di riferimento che sta ancora soffrendo moltissimo a causa di questa pandemia che ha colpito il mondo.