Grana Padano a Bormio per il futuro del food&beverage

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 17:15

C

Grana Padano protagonista del Forum The European House Ambrosetti del 4-5 giugno a Bormio

Grana Padano e il lagame con i produttori al centro dell'approfondimento di Bormio

Stefano Berni: «Per le Dop grandi margini di crescita attraverso la valorizzazione dei territori»

omeCi sarà una transizione ecologica nel food&beverage? Si apriranno n, fortemente legati alla loro zona di produzione? Domande a cui proveranno a dare risposta i protagonisti delsul food&beverage che vedràL'avrà come tema principale “La roadmap del futuro per il food&beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”. All'interno della manifestazione ci sarà spazio anche per approfondire la case history di Grana Padano grazie a un panel dal titolo: “Il ruolo dei territori italiani per il rilancio della filiera agroalimentare e del Paese”. Tra i relatori: «Nonostante la pandemia, il Grana Padano si conferma il più importante player di latte italiano, consolidando anche la sua posizione di prodotto DOP più consumato al mondo. La produzione è arrivata a 5.255.000 forme con +2,2% rispetto al 2019 e sono state destinate 2.112.870 forme all’export, con una crescita del +3,4%. Questi numeri ci consentono die di impostare l’agenda del prossimo quadriennio 2021-2024 sulla base di tre parole d’ordine:Questi obiettivi sono le richieste dei consumatori più attenti in tutto il mondo. Per soddisfarle sono, ma anche la tutela e la garanzia delle materie prime, della loro provenienza e del rispetto delle regole produttive. «Grana Padano Dop deve il suo successo a questi punti di forza e quindi a un legame profondo ed esclusivo con il territorio, peculiarità e valore aggiunto che condivide con altri prodotti. Credo quindi chedi cui sono espressione, insieme alla cultura, all’arte e alla creatività che racchiudono. A condizione però che alto e garantito sia il livello di qualità», ha aggiunto Berni.