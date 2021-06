La Città della Pizza riparte. A Roma tre giorni di degustazioni

Pubblicato il 03 giugno 2021 | 15:33

Pizza protagonista dal 18 al 20 giugno

Giuria qualificata per la valutazione

Evento segnale di ripartenza

Attenzione al beverage

Diego Vitagliano – Casa Pizza Senza Glutine – Napoli

Jacopo Mercuro – Casa pizza Romana - Roma

Marco Quintili – Casa Pizza Napoletana - Roma

Isabella De Cham – Casa Pizza Fritta - Napoli

Stefano Vola – Casa Pizza all’Italiana – Castino (Cuneo)

Angelo Tantucci – Casa Pizza a Degustazione – Monsano (Ancona)

Sami El Sabawy – Casa Pizza Romana – Roma

Emiliano Di Lelio – Casa Pizza al Taglio – Fiumicino

Daniele Vaccarella – Casa Pizza all’Italiana - Palermo

Giacomo Garau – Casa Pizza a Degustazione – Calvi Risorta (Caserta)

Gennaro Primicerio – Casa Pizza Napoletana – Napoli

Elio Santosuosso – Casa Pizza Napoletana – Agropoli (Salerno)

Andrea Renzi – Casa Pizza Romana – Roma

Salvatore Gatta – Casa Pizza all’Italiana – Scalera (Potenza)

Rosario Ferraro – Casa Pizza Napoletana – Napoli

Maurizio Del Buono – Casa Pizza Fritta – Napoli

Alessio Muscas – Casa Fritti all’Italiana – Roma

Simone Taglienti – Casa Pizza all’Italiana – Isola Liri (Frosinone)

Omar Abdel Fattha – Casa Pizza al Taglio - Roma

Fabrizio Franco – Casa Pizza al Taglio – Roma

Vincenzo Durante – Casa Fritto all’Italiana - Napoli

Antonio Falco – Casa Pizza Napoletana – Napoli

Maurizio Valentini – Casa Pizza Italiana – Roma

Errico Porzio – Casa Pizza Napoletana – Napoli

Attilio Albachiara - Casa Pizza Fritta – Napoli

Massimiliano Priori – Casa Fritto all’Italiana – Velletri

Luca Belliscioni – Casa Pizza al Taglio – Roma

Patrick Zanoni – Casa Pizza a Degustazione – San Faustino (Brescia)

Carlo Sammarco – Casa Pizza Napoletana – Aversa (Caserta)

Ciro Casale – Casa Pizza Napoletana – Baiano (Avellino)

Luca Mastracci – Casa pizza all’Italiana – Frosinone

Giovanni Santarpia - Casa Pizza Napoletana – Firenze

Carmine Donzetti - Casa Pizza Fritta – Napoli

Gabriele Convertino – Casa Pizza all’Italiana – Roma

Dario Coraggio – Casa Pizza all’Italiana – Roma

. La manifestazione, ideata da Vinòforum e realizzata con la collaborazione di Ferrarelle, torna a Roma da venerdì, all’interno degli oltre 6mila mq dello spazio eventi(in via Tuscolana, 179). Tre giornate di full immersion nel mondo pizza per scoprire tutti i segreti del prodotto simbolo dell’Italia. Oltredella Penisola saranno protagonisti delle varie attività dell’evento. In prima linea le 12 pizzerie giornaliere, le cosiddette “case” de La Citta della Pizza, suddivise a seconda della categoria:Ogni postazione sfornerà tre distinte proposte, dai grandi classici alle nuove creazioni, per un totale, nella tre giorni, di più di 100 pizze differenti.Tra le case anche quella dedicata aiche racconta le tante tradizioni delle friggitorie più antiche, e quella del “Senza Glutine” che propone una pizza così buona da essere scelta anche da chi non soffre di intolleranze.A selezionare tutti gli interpreti, provenienti da ogni angolo dello Stivale, il team di autori composto da, ideatore de La Città della Pizza e Ceo di Vinòforum, dai giornalisti. Passione, qualità, ricerca, cura e attenzione per tutte le fasi della produzione, ma anche creatività e crescita, i criteri usati per la selezione, enunciati nel “manifesto” dell’evento.- sottolinea Emiliano De Venuti - siamo davvero felici di poter riaprire le porte di questa magica “città”, accogliendo in primis i pizzaioli e tutti quegli addetti ai lavori che hanno particolarmente patito il momento storico che ci auguriamo di avere alle spalle. Percepiamo da parte loro un’enorme carica che è la stessa che anima l’intero staff.e di spensieratezza che c’è tra il pubblico. Il nostro format cerca come sempre di coniugare l’aspetto pop e di entertainment, insito in un prodotto iconico come la pizza, a momenti educativi e di formazione pensati tanto per gli appassionati quanto per gli addetti ai lavori. Senza dimenticare l’elemento, che all’interno delle nostre manifestazioni ricopre sempre un. Naturalmente il tutto andrà in scena nel pieno rispetto di un rigido”.A tal proposito, l’all’evento rimane come di consuetoma, essendo il numero di accessi limitato, è vivamentee seguendo tutte le istruzioni sul sito internet www.lacittadellapizza.it a partire dalla birra artigianale firmata Baladin, con diverse etichette da abbinare alle pizze, compresa una proposta gluten free. Sul fronte vino largo alle label selezionate dal wine bar della Capitale Brylla, con Champagne e grandi spumanti italiani in prima fila.Grazie al progetto Piceno Open - Vinea Qualità Picena, promosso dalci sarà inoltre la possibilità di partecipare a delle degustazioni guidate per conoscere meglio uno dei territori più interessanti del panorama vitivinicolo italiano.Uno spazio importante all’interno del Rama anche ai piccoli produttori, artigiani del gusto che realizzano alcuni degli ingredienti protagonisti delle migliori ricette di pizza.Laboratori per appassionati, corsi sulla pizza e sul pane, workshop per addetti ai lavori, esclusivi pranzi e cene che vedono la pizza abbinata alloun’area business per gli operatori del settore e Stand Up Pizza - contest per pizzaioli emergenti, completano il quadro di una tre giorni a tutta pizza.