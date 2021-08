A TEDxBergamo il futuro passa anche dalla cucina

TEDxBergamo sta arrivando. Domenica 26 settembre 2021 al Teatro Donizetti di Bergamo con Ricetta Futuro, torna, dal vivo, l’appuntamento con l’ispirazione. Tra gli speaker Laura Castoldi, cuoca naturale e olistica.

Laura Castoldi



Dalla malattia alla cucina naturale

Laura Castoldi ha 49 anni, è mamma e ha un passato da traduttrice e insegnante d’inglese. Dopo una brusca battuta d’arresto per un’importante malattia, si lascia travolgere dalla sua passione per la cucina intesa come occasione per sperimentare con colori, sapori, profumi e consistenze, ma anche come “momento conviviale” per accogliere, nutrire e condividere, facendone una vera e propria “missione”.

Laura decide quindi di tornare sui banchi di scuola e frequenta La Sana Gola, scuola di cucina naturale a Milano, dove ottiene il diploma di “Cuoco in cucina naturale” e “Operatore olistico a indirizzo nutrizionale”, dove svolge parte della sua attività di insegnante e dove sta continuando la sua formazione.

Ma non finisce qui: Laura esplora anche altri “territori”, frequentando diversi corsi alla Joia Accademy che fa capo all’omonimo ristorante, una stella Michelin di Pietro Leemann, socio Euro-Toques.

Da quella che sarebbe potuta restare una semplice disavventura sono nati così I buoni sani, un vero e proprio progetto di vita che porta avanti nella sua città, Bergamo, e che riguarda il mondo del cibo a tutto tondo: prepara pasti da gustare in sua compagnia nella sua cucina a vista, un po’ come si farebbe a casa, ma anche da asporto con consegna a domicilio (con motorino elettrico) o con l’opzione take away, cene a domicilio e catering, organizza corsi di cucina anche in collaborazione con La Sana Gola, serate e conferenze su argomenti in linea con la sua filosofia e come Operatore olistico offre consulenze personalizzate per chi vuole regalarsi un po’ di benessere attraverso il cibo.



Servono nuove idee per il futuro

Giorgio Ghisalberti, organizzatore di TEDxBergamo, definisce così lo spirito dell’edizione 2021: «In questo momento, credo che non ci sia niente di più importante che guardare al futuro con nuove idee. Mi piace pensare che TEDxBergamo sia uno dei punti fermi quando si parla di idee e di futuro a Bergamo. Da febbraio 2020 sono il nuovo licenziatario di questo format, che riparte e si rinnova con un nuovo team. Crediamo fortemente che la nostra città si meriti di avere uno dei TEDx più belli d’Italia: le idee, le ispirazioni e l’atmosfera di un evento TED sono qualcosa di unico! Quest’anno parleremo di futuro: tutto quello che è successo non ha fermato la nostra voglia di portare innovazione. Oggi allargare gli orizzonti diventa una necessità non rinviabile!».



Da Bergamo nuove forme di conoscenza

Ancora una volta, il pubblico sarà ispirato e coinvolto in un’appassionante esperienza di crescita e contaminazione del pensiero grazie a innovatori, ricercatori, pedagogisti, designer, visionari, imprenditori. Gli speaker di TEDxBergamo, persone energiche, vivaci, travolgenti, semplici e coraggiose, ci guideranno alla scoperta di ingredienti originali da mescolare per dare vita a nuove forme di conoscenza. Spetterà a noi scegliere, tra i diversi scenari possibili di futuro, quello da perseguire!



Il programma

Alle 10.00 ci sarà l’apertura degli ingressi e, a seguire, due sessioni di interventi della durata di circa 15 minuti per ogni speaker (11.00-13.00 e 14.30-16.30), intervallate da una pausa.

L’evento si terrà in presenza al Teatro Donizetti, scenario di nobili forme artistiche che, con TEDxBergamo, ospiterà una “prosa delle idee”. A calcare le scene stavolta non saranno musicisti, attori o ballerini, bensì persone che con le loro idee di valore porteranno la loro visione di futuro in un posto pieno di tradizione, così importante per la città e la cultura italiana.

Mischiare i gusti, sperimentare nuovi accostamenti è il primo modo per affacciarsi al futuro senza timori o riserve. «L’abbinamento tra Teatro Donizetti e TEDx – dichiara Ghisalberti – è perfetto. Nell’attenzione alle proposte di rinascita, nel raccontare storie ed esperienze di vita reali capaci di lasciare un’impronta forte, nella cultura e nell’innovazione, il Teatro Donizetti di Bergamo e TEDxBergamo hanno trovato ingredienti comuni. Sono animati dallo stesso interesse e desiderio di imparare a leggere la contemporaneità e di svelare quale sarà la ricetta del futuro».

La 6ª edizione, inoltre, sarà accessibile al pubblico anche online grazie alla diretta streaming dell’evento. Gli argomenti e i nomi degli speaker verranno anticipati tramite i social di TEDxBergamo, e durante la conferenza stampa che si terrà mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 11 presso la Sala Riccardi del Teatro Donizetti.

TEDxBergamo è realizzato grazie al sostegno di Camera di Commercio di Bergamo, Confindustria Bergamo e delle aziende partner. Key partner Vittoria Group; Main partner Gruppo Autotorino, Catellani & Smith, Marlegno, SquareWorld; Support partner Covestro, Gierre Grafica e Stampa, UTPVision. Inoltre hanno già riconosciuto il patrocinio all’evento Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Confesercenti.