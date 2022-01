Terre di Toscana: degustazioni in sicurezza

Quattordicesima edizione per Terre di Toscana. Il 20 e il 21 marzo a Lido di Camaiore (Lu) andrà in scena l’evento-degustazione che vedrà protagonisti 120 produttori della regione per presentare le loro annate attualmente in commercio. La giornata del 21, come da tradizione, la proposta si arricchirà anche delle vecchie annate.

Per l'evento Terre di Toscana garantiti tutti i protocolli di sicurezza

Ai banchi di assaggio, cantine provenienti da ogni distretto vinicolo, da quelli più celebri agli emergenti, nomi di storico blasone e vignaioli di nicchia. Negli ambienti di Una Esperienze Versilia Lido, prestigioso hotel a pochi passi dal mare, si potranno degustare in estrema sicurezza e tranquillità gli oltre 600 vini presenti. Ma Terre di Toscana sarà anche gastronomia, grazie a una selezione di produttori di tipicità regionali come salumi, formaggi, cioccolato, conserve e tanto altro.

Green Pass e biglietti online

Per l'ingresso all'evento sarà indispensabile il Green Pass, standard o Super a seconda delle norme vigenti alle date della manifestazione. Oltre a questo sarà obbligatorio indossare, quando non si degusterà, la mascherina chirurgica o Ffp2, in base sempre alle norme governative, e non creare assembramenti. Proprio al fine di evitare la presenza di troppe persone, quest’anno verrà effettuato un rigoroso conteggio delle presenze, assicurato dalla prevendita dei ticket, che avverrà on line.

È possibile già da ora acquistare il biglietto d’ingresso al link www.acquabuona.it/eventi-acquabuona/accrediti-e-prenotazioni/ a un costo di 30 euro ai quali dovranno essere aggiunti 2 euro di diritti di prevendita.

Terre di Toscana è un evento della testata giornalistica online L’Acquabuona.



www.terreditoscana.info