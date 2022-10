Il design incontra il gusto: a DentroCasa arriva Da Vittorio

Due cene stellate firmate Da Vittorio, rinomato ristorante della famiglia Cerea per Dentrocasa Expo, in programma al Brixia Forum di Brescia il 5, 6, 12 e 13 novembre. In occasione della grande fiera dedicata al design, all’arredamento e ai servizi per la casa, un’eccezionale ed irripetibile esperienza culinaria domenica 6 e sabato 12 novembre.

La famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio

Un'ambientazione esclusiva per due cene speciali

«Sappiamo cosa rappresenti Da Vittorio per il territorio lombardo e quanto prestigiosa sia la sua storia nel panorama dell’Alta Cucina – afferma Silvia Ingravallo, Exhibition Manager di Events Factory Italy - L’obiettivo è di rendere accessibile ciò che con la pandemia non ci è stato concesso. In questa iniziativa, le persone potranno cenare in un ambiente scenico di vero effetto, L’ambientazione sarà realizzata ad hoc: il tavolo centrale in kauri, legno millenario di 50mila anni, firmato Riva1920 e conservato nel Museo del Legno di Cantù sarà il suo cuore. Le composizioni floreali e l’accompagnamento del pianoforte riscalderanno l’ambiente, rendendo ancora più piacevole la magica Cena Stellata. Gli ospiti potranno assistere alla mise en place della sala e vivere i momenti di preparazione delle portate realizzati dallo staff. Sarà come cenare nella cucina di un grande chef e mentre si gustano i capolavori si vive anche l’esperienza della progettazione e la preparazione del piatto. Voci, segreti e soprattutto soluzioni. Riservarsi un posto a cena in questo evento esclusivo, sarà una vera esperienza per tutti».

Una vetrina di creatività

«DentroCasa Expo è una vetrina importante per la promozione della creatività in tutte le sue forme. Il lavoro che si compie sulla materia prima, per dare forma a un complemento d’arredo raffinato e innovativo, è simile al processo di costruzione di una ricetta: ci vuole estro, arte e soprattutto tanta tecnica – afferma la famiglia Cerea - Siamo felici di poter partecipare a questa manifestazione, che raccoglie tanto i nomi più prestigiosi quanto le giovani promesse del mondo del design, portando la cucina firmata di Da Vittorio con due cene di gala».

Protagonisti anche i visitatori

Ma non solo. Anche i visitatori saranno i protagonisti di ricette e piatti in linea con le tendenze del momento. Ogni giorno verranno proposte delle masterclass in cui i visitatori potranno cimentarsi in prima persona nella realizzazione di ricette per tutti i palati, dalle ricette rispettose dell’ambiente basate sull’utilizzo degli avanzi, alla cucina attenta alle intolleranze, dalle ricette vegane-vegetariane alla cucina in vaso-cottura e sottovuoto, dagli impasti dolci-salati a fermentazione alla cucina facile e veloce per stare al passo con i tempi.

DentroCasa Expo 2022

Ricco e gustoso quindi il calendario di eventi di DentroCasa Expo. Un’intera aerea espositiva rappresenterà il meglio delle grandi firme dell’arredo italiano, un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat, a soluzioni legate ai nuovi paradigmi dell’abitare dettati dalla pandemia e a idee per una casa più smart, polifunzionale e flessibile. Numerosi i settori tematici coinvolti, dall’artigianato agli accessori, dal design, all’arredamento, dal vintage agli allestimenti floreali. E poi talk, eventi, live dagli stand degli espositori e persino una sala da te stile Alice in Wonderland. Una veste interamente rinnovata gestita da Events Factory Italy del Gruppo BolognaFiere.