L’arte di stare al mondo: nell’Abbazia di Sant’Eustachio il corso di Galateo moderno

Mento in alto, schiena dritta, non dire quello, non fare quell’altro, compostezza, tovagliolo sulle gambe. Ultimamente, il Galateo risente di una fama poco lusinghiera, è giudicato troppo rigido, arcaico e anche démodé. Niente di più sbagliato, il Galateo si occupa soprattutto di consigli utili per vivere in sintonia con sé stessi e con gli altri che, oggi, possono essere attualizzati alla realtà contemporanea. Il corso “Il Galateo Moderno: l’educazione autentica per stare bene con gli altri” del 5, 12 e 19 novembre 2022 organizzato all’Abbazia di Sant’Eustachio di Nervesa della Battaglia (Tv) si propone proprio di diffondere questo messaggio. Il corso è tenuto da Giuliana Meneghetti, esperta in organizzazione e gestione degli eventi e di etichetta.

Il Galateo Moderno: l’educazione autentica per stare bene con gli altri



Lezioni di eleganza e di buone maniere

Il Galateo, dalla penna di Monsignor Giovanni Della Casa, è stato proprio scritto in questo luogo ricco di storia e che si rivela ideale per queste lezioni di eleganza e di buone maniere. Lo svisceramento di questo testo, solo apparentemente passato ma in realtà attuale e necessario per la vita quotidiana, ha come obiettivo la divulgazione di consigli utili ai partecipanti per sentirsi a proprio agio in qualsiasi situazione, svelando il proprio essere, senza snaturarsi, con eleganza e discrezione. Aiuta, soprattutto, a conoscere meglio sé stessi e a stare bene in ogni situazione.



Per informazioni e prenotazioni: contattare Mirka 380 231 8882 o Marco 320 269 6169 oppure scrivere una mail a welcome@giustiwine.com oppure a marco@abbaziasanteustachio.com.