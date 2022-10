Il mondo del formaggio dà spettacolo a Bergamo: c'è Forme Infinite

La splendida cornice di Città Alta è pronta a ospitare Forme Infinite, la settima edizione della manifestazione che è ormai un punto di riferimento per i cheese lovers. L’edizione 2023, in programma dal 21 al 23 ottobre, promette di essere ancora più ricca di spunti, dal punto di vista gastronomico e culturale. Italia a Tavola è media partner.

Forme Infinite a Bergamo

Forme Infinite: per chi ama il formaggio

Il nome scelto per quest’anno vuole essere il simbolo di una filiera che deve saper innovare, evolvendo verso la sostenibilità, in un “infinito” ricevere e dare ai territori in cui si sviluppa. Infiniti sono anche i motivi per partecipare: la mostra-mercato, i convegni, le degustazioni guidate nei Cheese Labs e le premiazioni dei concorsi caseari e gastronomici, tutti con un unico protagonista, il formaggio (Qui il programma completo).

Eccellenze da tutta Italia

La grande novità di quest’anno è la presenza, accanto ai formaggi delle Cheese Valleys, di selezionate produzioni di eccellenza provenienti da Parma e Alba, Città Creative Unesco della Gastronomia come Bergamo. Sarà l’Ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Città Alta a ospitare la mostra museale dedicata ai prodotti tipici delle tre località.