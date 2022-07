“Vino x Roma”, dove si incontrano cultura enogastronomica e rigenerazione urbana

Parlare di territorio vuol dire mettere in campo molte tematiche, tra cui le produzioni agro-alimentari e vitivinicole, le relazioni socio-culturali, le infrastrutture, le componenti paesaggistiche e le modalità di rappresentazione, governance e progetto del territorio stesso.

Per questo “Vino x Roma” non è un semplice evento , ma un processo di conoscenza e studio, un contenitore per diffondere diverse realtà anche urbane, confrontabili grazie a contenuti, provocazioni e comunicazione.

Vino x Roma, i primi tre giorni

La manifestazione vuole coinvolgere diversi livelli: nei primi tre giorni, da martedì 12 a giovedì 14 luglio, vi sono personaggi istituzionali, imprenditori e chi ogni giorno opera sul campo del territorio della Regione Lazio, della Capitale ed anche nazionale per attuare diversi tipologie di cooperazione dove l’agroalimentare, tra le filiere italiane, ha il miglior posizionamento competitivo come il vitivinicolo.

In programma tre interessanti Talk Show per gli addetti ai lavori, che desiderano approfondire tematiche come: la Cultura vera del Vino con “Qui si fa sul serio ! un’occasione per la nostra città per comunicare la cultura enogastronomica” con Franco Maria Ricci, Presidente Fondazione Italiana Sommelier e Claudio Pica, Presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, la “Food Policy – un piano partecipato per Roma Capitale” con Sabrina Alfonsi, Assessore all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del Comune di Roma, Mario Ciarla, Presidente Arsial - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione del Lazio e Damiano Pucci, Consigliere della Città Metropolitana di Roma e “Il Brand Roma per lo sviluppo del settore enogastronomico del territorio” con Antonio Rosati, Direttore Generale di Capitale Lavoro S.p.A., Marta Leonori Consigliere Regione Lazio e membro Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, On. Antonella Melito, Consigliere capitolina e vicepresidente delle commissioni Roma Capitale e Urbanistica, Cristina Bowerman, chef patron di Glass Hostaria e membro del comitato tecnico scientifico a supporto di ARSIAL Regione Lazio e Simone Cozzi, Founder e A.d. di HQF.

La seconda fase

Da venerdì 15 a domenica 17 luglio 2022 “Vino x Roma” apre a tutti gli appassionati, con un fitto programma di degustazione, dibattiti, masterclass e cooking show, dalle ore 19 alle 2.

«Un processo di rigenerazione del territorio»

Excellence, per questa seconda edizione, ha voluto “costruire” l’evento come «un processo di ri-generazione del nostro territorio tramite un’attività, quale può essere considerato un evento enogastronomico, all’interno di un importante intervento di recupero urbano e infrastrutturale, un’isola felice che permette alla comunità di ri-appropriarsi e di ri-vivere nuovamente gli spazi, con evidenti miglioramenti della qualità della vita e della sfera sociale, economica e ambientale».

Sostenibilità al centro

Tema principale e ricorrente per la manifestazione romana è la tutela della “sostenibilità ambientale” rendendo protagoniste le eccellenze del territorio e, in particolare il vino “attore” del nutrito palinsesto di “Vino X Roma” suddiviso in 4 aree tematiche:

Tasting Area – area fieristica realizzata con Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio con gli stand delle aziende di wine & food in cui si potranno degustare i vari prodotti.

– area fieristica realizzata con Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio con gli stand delle aziende di wine & food in cui si potranno degustare i vari prodotti. Bibenda Green Arena - dove oltre al programma di 6 degustazioni a cura della Fondazione Italiana Sommelier verranno realizzati diversi talk show (oltre a quelli dei primi 3 giorni) con temi attuali come: Spirits artigianali: i trend della Mixology secondo bartender e produttori con il Prof. Giuseppe Perretti, Università degli studi di Perugia (Professore Associato Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentarie ed Ambientali), Emanuele Broccatelli Bar manager Whotel o founder Drink it, Simone Neri, Liquori Artigianali Neri nonché la Good Healt and Well-being nella ristorazione collettiva con Antonio Galatà, Presidente Associazione Nazionale Nutrizionisti in Cucina, Amedeo Squillace, Amministratore Unico di Essere Pharma srl e Francesca Romana Barberini, autrice e conduttrice tv e produttrice agricola Tenuta Barberini.

Abbinamenti perfetti

E poi… abbinamenti perfetti tra il vino e le ricette elaborate da molti e bravi giovani chef “Under 30” di Roma e del Lazio: 12 Cooking Show con PierPaolo Presta del Ristorante Aroma, la Brigata di Pipero Roma, Dario Nuti di Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Eugenio Santangelo di Ercoli Parioli, Daniele Saggio / Yoel Sajimon Thomas di Madalaine Rome, Luca Giovanrosa di Latta- Bistrot Bio, Francesco Lisa di Giulia Restaurant e molti altri.

Excellence Loung WineXAbility - Cocktail bar e DJ Set nel Roof di “The BoX” a cura di Excellence per scoprire inedite commistioni tra il vino e il bere miscelato.

- a cura di Excellence per scoprire inedite commistioni tra il vino e il bere miscelato. VinoXRoma Restaurant – area in cui si alterneranno i migliori ristoranti e pizzerie della Capitale: 1 Ristorante e 1 Pizzeria diversi per ogni serata: da Mauro Secondi di Pastificio Secondi, a Marco Morello di Collettivo Gastronomico, a Da Francesco Osteria&Bistrot, a Pizzeria IQuintili ed a Pizzeria Extremis.

Excellence Academy

“Vino x Roma” l’occasione perfetta per conoscere anche “Excellence Academy” il più grande e completo centro di cultura eno-gastronomica della Capitale. I suoi 1100mq di struttura all’avanguardia sono composti da 2 aule di cucina, 1 aula didattica, 1 aula dedicata alle arti bianche, 1 aula dedicata alla Sala e Accoglienza e uno spazio eventi. Un gruppo di esperti docenti chef, pastry chef, panificatori e pizzaioli è a completo servizio degli allievi per una formazione di alto livello in classi a numero chiuso per un dialogo diretto e costante.