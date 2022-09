Una cena d’autore chiude Monza Wine Experience. La città come un’enoteca a cielo aperto

Si è conclusa la 4ª edizione di Monza Wine Experience che dal 12 al 18 settembre ha trasformato la città lombarda in un’enoteca a cielo aperto. Gran finale nel saloni della Villa Reale con la Cena d’Autore.

Alessandro Negrini, Enrico Bartolini, Fabio Silva, Paolo Lopriore

Abbinamenti lombardi

Fabio Silva (Derby Grill, Monza, socio Euro-Toques) ha aperto le danze con i suoi finger: Filetto di trota iridea marinato, yogurt al rapanello e zenzero fritto, Stick di ossobuco e la sua gremolata ridotta, Crema al tartufo nero, emulsione al tuorlo d’uovo di selva ed erba cipollina. In abbinamento Franciacorta Docg Uberti Francesco I, Berlucchi Guido ’61, Villa Crespaia Novalia.

L’antipasto è stato firmato da Paolo Lopriore (Il Portico, Appiano Gentile, Co). Il Missoltino, zucchine in carpione, riduzione di aceto in agrodolce, uvetta all’anice e spagnolette tostate è stato accompagnato da Cantine Lunae Etichetta Nera Colli di Luni Doc 2021.

Il Salone delle feste

Cucina siderale

Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano, associati Euro-Toques) hanno proposto Risotto Carnaroli Gran Riserva con zafferano di San Gavino, fiori di zucca e burrata d’Andria, servito con Colle Massari Grattamacco Bolgheri Doc 2020. Rombo rosso, barbabietole e salicornia per Enrico Bartolini (Mudec, Milano, socio Euro-Toques) abbinato a Marisa Cuomo Furore Rosso Riserva 2018 e Florio Marsala Vergine Riserva 2008.

Mosaico di dessert a opera di Iginio Massari, Marco Lusso, Marco Pedron, Alessandro Servida, Salvatore Varriale con Florio Marsala Semisecco Superiore Riserva 2015.