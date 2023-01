I dolci italiani e l’abbinamento perfetto? I consigli di Mister Bollicine

Bollizine, la guida innovativa sui migliori spumanti italiani, è protagonista di un’altra manifestazione internazionale. Dopo gli eventi fieristici DeGusto a Rende(Cs) e Gustus a Napoli e l’apertura del primo temporary sparkling wine bar a Cosenza, è il palcoscenico del Sigep di Rimini, 44° expo di pasticceria, gelateria e panificazione, a ospitare una selezione degli spumanti firmata dal giornalista sommelier Tommaso Caporale, in arte Mister Bollicine curatore del progetto.

Il sommelier Tommaso Caporale, in arte Mister Bollicine



Gli abbinamenti al Sigep

Grazie alla collaborazione con Conpait Confederazione pasticceri italiani, guidata dal presidente Angelo Musolino, oggi 21 gennaio e domani 22 gennaio, Caporale terrà delle degustazioni guidate in abbinamento alle creazioni dei maestri pasticceri (il panettone alle 17:00 per poi chiudere domenica alle 14:30 con il “Fighetto” un dolce inedito ai fichi dottati di Cosenza Dop ideato da Marco Carelli, pasticcere calabrese).

La scelta dell’Asti spumante

Le bollicine scelte per gli abbinamenti saranno quelle del Consorzio Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, che spaziano dal brut al dolce, dal metodo classico allo Charmat, permettendo quindi un’ampia sfera di combinazioni.

«Abbiamo scelto lo spumante Asti per accompagnare i dolci - ha sottolineato Caporale – senza risultare banali, ma sottoponendo le sue versioni più rare, in modo da far intuire tutte le sfaccettature di questa bollicina italiana unica, spesso travisate. Le preparazioni dei maestri della Conpait faranno sicuramente esaltare le caratteristiche dello spumante, rendendo ancora più piacevole l’esperienza dell’abbinamento. Un plauso speciale – ha concluso Mister Bollicine – a tutta la squadra Conpait, che sta tenendo alta l’attenzione verso la ricerca nel settore, puntando ad una pasticceria sempre più variegata».



Le 140 etichette inserite nella guida

Ad impreziosire i tasting itineranti di Bollizine anche gli spumanti dolci dell’Astigiano con ben 15 cantine selezionate, le cui bollicine andranno a far parte delle circa 140 etichette inserite nella guida, censite con un metodo innovativo, brevettato da Caporale, che permette una caratterizzazione delle stesse senza far ricorso all’assaggio.



«Sarà la prima guida sugli spumanti - ha precisato Caporale - che oltre a contenere il risultato della campionatura di ogni vino secondo il metodo brevettato, avrà anche la più ampia presenza di Asti Docg censiti. Questo a testimonianza del lavoro importante che sia il Consorzio che i produttori stanno facendo sulla qualità e la quantità delle loro produzioni (+12%), che piacciono sempre di più ai consumatori».



Tappa a Roma e al Vinitaly

Dopo Rimini, il progetto farà tappa anche a Roma e a Milano, prima della presentazione finale della guida che avverrà durante il Vinitaly di Verona ad aprile.