Le menti più brillanti del revenue management si incontrano a Milano

Il 31 gennaio, al Palazzo delle Stelline a Milano, si terrà Hotel Revenue Forum, evento organizzato da TeamWork Hospitality, parte di Global Revenue Forum, il più grande e influente raduno di revenue manager e leader commerciali, e la novità della prossima edizione è un evento ibrido che si svolgerà contemporaneamente a Milano, Londra, Stoccolma e online, grazie alla collaborazione tra tre delle società di Revenue Management più rispettate in Europa: l’italiana HotelPerformance, l’inglese Revenue by Design e la svedese Taktikon.

Appuntamento a Milano per l'Hotel Revenue Form

L’appuntamento è stato pensato per riunire le menti più brillanti del revenue management con gli operatori turistici e condividere successi, visioni, cambiamenti e strategie per stimolare il confronto su questi temi, ma anche per dare le giuste risposte alle numerose domande che le strutture ricettive affrontano quotidianamente.