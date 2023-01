Su il sipario di Wine&Siena con le eccellenze premiate da The WineHunter Award

Partenza con il botto per Wine&Siena, oggi 28 gennaio tra le 600 etichette in degustazione, gli oltre 60 prodotti alimentari e i tanti momenti di approfondimento. Masterclass esaurite e, oltre 100 giornalisti accreditati. Presentato il Summit “Respiro e Grido della Terra”, che sbarca a Siena dal Merano WineFestival 2022. Si è parlato di cambiamento climatico e delle possibili soluzioni per salvare le produzioni vinicole italiane ad alto rischio, come il Sangiovese. Ma non solo. Presentato il progetto Abruzzo Sostenibile, il nuovo modello di sostenibilità nato dalla collaborazione tra The WineHunter Helmuth Koecher e la Regione Abruzzo. Presentati, inoltre, gli eventi novità firmati The WineHunter: Farm Food Festival, un evento che mirerà a valorizzare le specialità altoatesine, un viaggio attraverso la tradizione dei masi chiusi che si terrà il 25 marzo 2023 nell’unica cornice del Kurhaus di Merano. Altro grande appuntamento, che inaugurerà la stagione primaverile di eventi: TastingMoreTime, il 27 e il 28 maggio 2023 nella magnifica location della Reggia Reale di Monza. Un evento che rafforza e conferma la collaborazione con la Regione Lombardia.

Su il sipario Wine&Siena



Il primo grande evento dell’anno nel vino in Italia

Ha preso il via così l’8° edizione di Wine&Siena che si tiene di nuovo nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala. Siena si conferma la location per il primo grande evento dell’anno nel vino in Italia grazie alla manifestazione che andrà avanti fino al 30 gennaio, come da tradizione, per iniziare l’anno enoico e dare il via ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. L’evento, voluto dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena. L’evento ha anche il patrocinio della Regione Toscana. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e il Santa Maria della Scala.



Il programma di domenica 29 gennaio

Domani domenica 29 gennaio 2022 le degustazioni andranno avanti dalle 11 alle 18 al Santa Maria della Scala, Palazzo Squarcialupi. Alle 11:30 nella Sala San Ansano, Santa Maria della Scala The WineHunter Talks, “A ciascun vino il suo calice: la forma che conta” a cura di Marco Mezzetti di Cristallerie Mezzetti. Alle 11.30 si inizia con il programma con la Masterclass “Ricoltivazione di un cru storico della Mosella - Verticale di Riesling Renano” al Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione con l’Azienda Sorentberg.



Nel pomeriggio, alle 14 la Masterclass “Catwalk Champagne” al Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione con le aziende Froment Griffon, A. Robert, A. Bergere. Nella Sala San Ansano, alle 14 “I segreti dei dolci senesi”, come riconoscere panforte e ricciarelli autentici dalle imitazioni, i migliori abbinamenti con i vini con la Fabbrica del Panforte. Alle 16:30 con l’Aicoo, “Come riconoscere ed apprezzare l’olio di qualità”. Alle 16:30 Grand Hotel Continental Siena - Starhotels Collezione c’è la sesta Masterclass in programma: “Chianti Classico: microzone a confronto” con Azienda Vallepicciola, Azienda Arceno, Azienda Carpineto, Azienda Fonterutoli, Azienda Trasqua, Azienda Vecchie Terre Di Montefili, Azienda Arillo In Terra Bianca.

In mostra le eccellenze premiate da The WineHunter Award



Lunedì 30 gennaio dalle 10 alle 16 si aprono di nuovo le degustazioni per la giornata dedicata agli operatori stampa, turismo, somministrazione, settore ricettivo. Dalle 10 alle 13, di nuovo all’Archivio di Stato, visite guidate del Museo delle Biccherne, prenotazione consigliata per la visita guidata, per contatti occorre chiamare lo 0577 247145 o scrivere a as-si.comunicazione@cultura.gov.it. Alle 11:30 alla Sala San Ansano, al Santa Maria della Scala, la premiazione del ristorante vincitore della 4ª edizione di “Tra Borghi e Cantine. Dove la tradizione incontra il gusto con Confcommercio Siena” e alle 15:30, sempre alla Sala San Ansano, conferenza stampa chiusura ottava edizione Wine&Siena 2023 e presentazione delle bottiglie donate aderendo all’appello di solidarietà di QuaVio, associazione che fa assistenza ai malati oncologici e chiede ai produttori presenti di donare una loro bottiglia con l’obiettivo di raccogliere prodotti da usare come premi in tombole solidali, lotterie di raccolta fondi ed altri eventi per coprire le spese per lo psicologo di supporto a questi malati.