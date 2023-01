Vino in-dipendente raggruppa vignaioli che difendono l’integrità del proprio territorio, attraverso una forte etica ambientale, per produrre vino che prevede il minor numero possibile di interventi in vigna e in cantina, attraverso l’assenza di additivi chimici e di manipolazioni innaturali da parte dell’uomo. Appuntamento il 15 gennaio alle 10:30 a Calvisano in provincia di Brescia.

Vino in-dipendente, il 15 gennaio a Calvisano

Quando: 15 gennaio 2023

Dove: Sala Polivalente Beata Cristina – Via S. Michele 25012 Calvisano (BS)

Orari: 10:30 – 20,00

Costo: € 15,00

Info:

333 4308938

info@vinoindipendente.it

www.vinoindipendente.it