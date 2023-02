Tanti eventi in Italia per il Moscato di Scanzo

Il Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo continua con il suo lavoro di promozione della pregiata Docg in giro per l’Italia grazie alla collaborazione con diverse delegazioni di sommellerie di tutta Italia.

Il moscato di scanzo si presenta alle delegazioni di sommellerie italiane



Prima tappa a Roma e Varese

Dall’inizio del 2023 il Moscato di Scanzo, ospite delle delegazioni di Fisar (federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) Roma e Castelli Romani e di Ais (Associazione italiana sommelier) Varese, si è reso protagonista di due serate a lui dedicate. Due masterclass che hanno dato la possibilità a un centinaio di persone di degustare sei diverse etichette del rinomato passito e di scoprire le caleidoscopiche sfumature racchiuse nei calici.



Tappa bresciana con Ascovilo

Domenica 26 febbraio si terrà il primo appuntamento dedicato alle eccellenze enoiche della Capitale della Cultura, con la collaborazione di Ascovilo, l’associazione dei Consorzi di tutela dei vini lombardi. Nove denominazioni e più di 50 etichette delle province di Bergamo e Brescia saranno al centro di un banco d’assaggio e di sei masterclass, più abbinamenti gastronomici tipici, presso la sede di Ais Brescia.



I vini “femminili” sul lago Maggiore

L’appuntamento successivo è per domenica 5 marzo all’evento “Vino, sostantivo femminile” organizzato da Ais Verbania nella pittoresca cittadina di Stresa sul Lago Maggiore. In questa giornata dedicata all’imprenditoria femminile nel mondo del vino saranno presenti le quattro aziende del Consorzio di Tutela condotte da donne. Ma non finisce qui.



Banco d’assaggio in Brianza

Il Moscato di Scanzo avrà una grande vetrina tutta per sé sabato 18 marzo, con un banco d’assaggio organizzato in collaborazione con Ais Monza e Brianza, dove 9 aziende produttrici offriranno in degustazione le loro eccellenze. Per l’occasione, verranno tenute dal Master Sommelier Federico Bovarini due sessioni di degustazione guidata per approfondire al meglio le esperienze sensoriali che questo passito regala.



Vari appuntamenti che perseguono il lavoro iniziato lo scorso anno con le serate di degustazione ospitate dalle delegazioni di Ais Frosinone, Ais Ancona, Ais Milano, Ais Verona, Ais Bergamo e Fisar Bergamo. L’obiettivo comune è quello di diffondere la giusta conoscenza, l’unicità e l’altissima qualità della seconda più piccola Docg d’Italia e che, grazie a queste iniziative portate avanti dal Consorzio di Tutela, diventa ogni giorno più conosciuta e sempre più apprezzata.