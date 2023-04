Cultura e tradizione, il 28 aprile si festeggia la 1ª Giornata della Ristorazione

L'Italia si prepara ad inaugurare la prima edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura dell'Ospitalità. Un evento che verrà celebrato in tutto il territorio nazionale il 28 aprile e che prevederà più di 80 appuntamenti tra workshop, tavole rotonde e show cooking. Oltre a questi convegni ci saranno anche 5mila ristoranti del Bel Paese, e 500 all'estero, che hanno aderito con proposte speciali per gli ospiti. La Giornata della Ristorazione rappresenta prima di tutto una fondamentale occasione sociale per rifondare il senso di comunità del Paese.

Tutto pronto per la prima edizione della Giornata della Ristorazione italiana

Giornata della Ristorazione, qual è la tematica della 1ª edizione?

Come citato poc'anzi, la Giornata della Ristorazione farà il suo debutto nel nostro paese. E si celebrerà venerdì 28 aprile (e avrà cadenza annuale ogni ultimo venerdì di aprile). L'evento è stato ideato da Fipe-Confcommercio e i ristoranti aderenti proporranno in menu un piatto a tema. Per la sua prima edizione la tematica sarà il pane, simbolo di convivialità, dell’identità del territorio, ma anche della solidarietà. Infatti, per ogni piatto della Giornata della Ristorazione venduto, la Fipe devolverà un contributo economico alla Caritas, ente confessionale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. La giornata verterà poi su quattro valori fondanti:

La cultura dell’ospitalità;

Tradizione e innovazione;

Qualità ed etica;

Ambiente.

Giornata della Ristorazione, quali ristoranti hanno aderito all'evento?

Ben 5mila ristoranti, spalmati su tutta la penisola, hanno stretto la mano a Fipe-Confcommercio per la valorizzazione di questa giornata volta a celebrare l'importanza della cultura della ristorazione nel nostro territorio, che fa del cibo tradizione e traino economico. Sul sito ufficiale giornatadellaristorazione.com, poi, è possibile trovare tutte le informazioni su questo nuovo evento tutto italiano e la lista dei ristoranti aderenti.

Dunque, da nord a sud e da ovest a est, l'Italia si "fa bella" per un appuntamento che segnerà, annualmente, il futuro del nostro paese. L’evento, in sintesi, vuole riunire - il comune denominatore del valore dell’ospitalità - chef e ristoratori a tutti i livelli. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, taverne saranno gli attori protagonisti di questo evento. Vere e proprie agenzie culturali del territorio dove rieducare l’uomo a vivere assieme.