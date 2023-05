Iginio Massari protagonista in Calabria con una lezione di alta pasticceria

È tutto pronto per la masterclass del Maestro Iginio Massari in programma lunedì 29 maggio al Grand Hotel Balestrieri di Melissa in provincia di Crotone. L’evento in Calabria è il secondo, dopo quello di Recanati nelle Marche, del progetto Meet Massari R-evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna con il grande maestro della pasticceria italiana e con Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti. Ispirandosi all’ultimo libro di Iginio Massari “L’eccellenza della pasticceria dalla A alla Z”, nei mesi scorsi Molino Dallagiovanna ha chiesto a professionisti e appassionati di pasticceria attraverso una campagna social dedicata, con quali prodotti avrebbero voluto vedere realizzati i dolci del Maestro in occasione della tappa calabra di Meet Massari R-evolution. La scelta è ricaduta sui prodotti raccolti nel libro sotto le due lettere C e L. E proprio a loro Iginio Massari dedicherà la sua masterclass, parlando di creatività e leggerezza e realizzando tre ricette diverse con ingredienti accomunati da queste lettere: Cedrino, Morbidone al Caffè, Torta di Lampone e Lime.

Il Maestro Iginio Massari

Meet Massari R-evolution a Crotone, gli ospiti dell'evento

Al fianco di Iginio Massari, nell’arco dell’intera giornata, ci sarà Giacomo Pini, esperto del mondo horeca, che approfondirà argomenti legati alla gestione manageriale della pasticceria, oggi alleata indispensabile delle competenze di laboratorio per il successo di un’attività imprenditoriale. Nel suo intervento, Pini affronterà, tra gli altri, il tema dell’ottimizzazione dei costi, dell’organizzazione dell’offerta, della gestione del personale e delle tecniche di marketing in pasticceria. Fornirà inoltre strumenti pratici per continuare con la formazione anche dopo l’appuntamento Meet Massari R-evolution. Sul palco di Meet Massari R-evolution a Melissa ci sarà anche il maestro Apei Giuseppe Manilia, titolare della pasticceria Maison Manilia di Montesano Scalo nel salernitano, che affiancherà Massari nella preparazione delle ricette. Lo scorso mese proprio a Massari Manilia ha voluto assegnare il Premio internazionale “I Sogni di Rosemary”, ideato tre anni fa in ricordo della figlia Rosemary.

Da sinistra: Giacomo Pini, Iginio Massari e Sabrina Dallagiovanna

L’evento del 29 maggio è realizzato in collaborazione con Dolciaria Rubino e Si.Ma Distribuzione, realtà di primo piano sul territorio calabrese nella distribuzione di materie prime di alta qualità per pasticcerie, gelaterie, panifici e bar. Partner di Meet Massari R-evolution è Cast Alimenti, la scuola dei mestieri del gusto, con cui Molino Dallagiovanna collabora da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni. Dopo l’appuntamento a Crotone, il tour Meet Massari R-evolution si concluderà con un’ultima tappa straordinaria in Spagna, a Barcellona, il 25 settembre.

Per iscriversi all’appuntamento, i professionisti possono contattare il proprio rivenditore di zona, mentre gli appassionati possono acquistare il biglietto sull’eshop Molino Dallagiovanna.

Meet Massari R-evolution a Crotone, il programma dell'evento

Lunedì 29 maggio - Grand Hotel Balestrieri, Via Litorale Nord, Melissa (Kr)