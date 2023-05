Molini Pivetti protagonista alla seconda edizione del Pompeii Young Festival

Dall'1 al 4 giugno andrà in scena la seconda edizione di Pompeii Young Festival, l’evento dedicato a ragazzi e bambini che farà dei centro campano la capitale dei giovani. La manifestazione, organizzata dal Comune della città patrimonio dell’Unesco, vedrà Molini Pivetti nelle vesti di sponsor e partner ufficiale.

Gianluca Pivetti e Vincenzo Iannucci

La sostenibilità, un tema in comune

Tema di quest’anno, la sostenibilità. Un valore che vede il mulino di Renazzo (Fe) in prima linea da anni. Ha preso infatti vita nel 210 il progetto “Campi Protetti Pivetti”, con lo scopo di promuovere l’agricoltura sostenibile. Una visione a cui ha fatto seguito “Adotta un campo di grano” che vede coinvolti oltre i bambini delle scuole di Modena, Bologna e Ferrara. Un percorso volto a sensibilizzare le future generazioni a temi importanti quali sostenibilità, rispetto dell’ambiente e importanza della biodiversità.

Mani in pasta - L'arte della pizza

Tra le iniziative di rilievo di Pompeii Young Festival, da segnalare "Mani in pasta - L'arte della pizza" con il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci, responsabile del team “Pivetti in Pizzeria” nell’ambito del Progetto Foodservice. Per la pizza napoletana, Molini Pivetti e Iannucci hanno studiato e realizzato la farina “Nafavola”, grano tenero Tipo 0 nelle varianti W270 e W 320. Oltre 130 bambini provenienti da 18 scuole campane tra cui la Scuola Media Statale “Matteo Della Corte” di Pompei avranno l’opportunità di partecipare a vere e proprie masterclass per imparare a conoscere e apprezzare il valore di un impasto per pizza (napoletana), vivendo un’esperienza unica e portando a casa anche una gift bag firmata Molino Pivetti con tutto il necessario per realizzare un impasto per pizza domestico.

