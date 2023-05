Il trend culinario del momento? Il ritorno alla cucina delle origini

Qual è il ruolo giocato dal Mercato Agroalimentare Milano e quale il rapporto costruito con il mondo della ristorazione? Quanto è importante la promozione della cultura del fresco e del gusto? Quali sono i trend di consumo attuali e quali i possibili scenari futuri? Come conciliare tradizione e innovazione? A queste domande si risponderà durante il convegno del 9 maggio 2023 ore 11 allo stand Sogemi Pad 4-stand N25.

Il Mercato Agroalimentare di Milano protagonista a Tuttofood

Intervengono al convegno:

Cesare Ferrero , presidente Sogemi

Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola

Enrico Delflingher, chef e presidente Eurotoques

Modera: Mario Cucci, editore

Il trend in cucina è il ristorno alle tradizioni

Convegno che si inserisce nel dibattito di queste settimane sulla candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale Unesco. In un mondo veloce e in continuo cambiamento, diventa un valore tornare alle origini. Oggi più che mai assistiamo nel mondo della ristorazione a un recupero della tradizione e dei modelli di consumo della cucina italiana inteso come preziosa eredità della ricca cultura del buon cibo e della valorizzazione dei prodotti locali tipiche del nostro Paese.

Mercato Agroalimentare, tempio del food di Milano

Milano, capitale del food, offre un contesto ricco e creativo dove il Mercato Agroalimentare, luogo di approvvigionamento dei prodotti freschi e di qualità di tutta Italia da una parte e gli chef più talentuosi dall’altra rappresentano gli attori principali di questa filiera e si fanno portavoce di una cultura del fresco e del gusto promossa anche dal Comune e dalla Food Policy di Milano