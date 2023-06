Vinòforum a Roma, dieci giorni alla scoperta di vini e cucine d'autore

Ottimi vini e cucina d’autore. Questo il segreto di Vinòforum, Lo Spazio del Gusto di Roma che ogni anno anima i magnifici spazi del Parco di Tor di Quinto e che quest’anno si svolgerà dal 9 al 18 giugno. Dieci serate per un format di grande successo che in questo 2023 festeggia i 20 anni di storia. 800 gli espositori per un totale di 2.500 etichette in degustazione. Importante anche la presenza di consorzi e istituzioni del settore come il Consorzio tutela Prosecco Doc, Roma Doc, Friuli Doc, Alto Adige Doc, Cirò e Melissa Doc, Frascati Docg, Terre di Cosenza Doc, Strade del Barolo e Grandi Vini di Langa, Unaprol.

Vinòforum, Lo Spazio del Gusto di Roma

Esclusive degustazioni a Vinòforum

Assolutamente da non perdere gli appuntamenti classici, come le Wine Top Tasting, le esclusive degustazioni che vedranno protagonisti i terroir più vocati del nostro Paese e non solo. Si parte con le più grandi firme dell’enologia francese, a seguire un viaggio tra le migliori annate dell’iconico Franciacorta di Bellavista, la straordinaria verticale Costa del Vento e le eccellenze della Borgogna. E ancora: una masterclass dedicata a tutte le sfumature dell’Etna Rosso, le migliori espressioni del Pinot Noir dell’Oregon, le celebri etichette di Damijan e tutte le interpretazioni del Sangiovese di Casanova di Neri.

Non solo vino: a Vinòforum la cucina d’autore

Tanto vino, ma anche cucina d’autore di The Night Dinner, il cui calendario questo anno nasce da una grande collaborazione con La Molisana, partner storico di Vinòforum. 10 cene, una per ogni serata e solo su prenotazione, che vedranno protagonisti 10 chef stellati provenienti da ogni angolo del Bel Paese, per un’esclusiva esperienza di gusto vis à vis. «Ci avviciniamo alla grande kermesse di Vinòforum con entusiasmo consapevoli che si tratta dell'evento più importante di Roma - afferma Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana - Sarà per noi la decima edizione che celebreremo con una novità assoluta: oltre 100 metri quadrati di zona Night Dinner e dieci chef stellati che ogni sera si alterneranno ai fornelli per deliziare e soddisfare i palati dei nostri ospiti, stakeholder, giornalisti, appassionati di buon vino e buon cibo». In abbinamento ai piatti dei grandi chef i cocktail firmati da Massimo D’Addezio (Chorus Cafè) e Pallini, ma anche le bollicine italiane Prosecco Doc presenti non solo come aperitivo di benvenuto ogni sera, ma anche in abbinamento ai piatti degli chef (dal 14 al 18 giugno).

A Vinòforum il progetto del Prosecco Doc per i sommelier stellati

Ma il Consorzio Tutela del Prosecco Doc, questa edizione lancia a Vinòforum un progetto nuovo dedicato ai sommelier stellati italiani: Road to Rome 2023. In 10 giorni infatti l’Italian Genio Hospitality accoglierà 10 sommelier provenienti da altrettanti ristoranti stellati italiani che verranno invitati a trascorrere una serata all'insegna del business e delle pubbliche relazioni, come ambasciatori del vero Gusto Italiano. «Abbiamo deciso di aderire al progetto di The Night Dinner perché riteniamo sia una buona occasione per testimoniare quello che molti sommelier e maître hanno avuto modo di affermare, ovvero che oggi l’alta ristorazione italiana con una clientela internazionale non può prescindere dall’avere una buona selezione di Prosecchi in Carta - afferma Stefano Zanette, presidente del Consorzio Tutela Prosecco Doc - Oggi il Prosecco è la bollicina italiana più nota e apprezzata al mondo, un dato confermato anche dai dati sui consumi e sul livello qualitativo riscontrati anche da numerose guide».

Il progetto The Night Dinner 2023 si estende a 360 gradi grazie anche alla collaborazione con Kinto, il terzo brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, che anche quest’anno sarà Mobility Provider di Vinòforum e supporterà l’evento mettendo a disposizione dell’organizzazione quattro vetture della gamma Toyota equipaggiati con l’ultima evoluzione della tecnologia Full Hybrid Electric per i trasferimenti in città degli chef stellati e dei sommelier durante tutto l’evento, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sostenibili e contribuire alla riduzione delle emissioni in città.

800 gli espositori per un totale di 2.500 etichette a Vinòforum

Roma Food Experience

Abbinamento vino-cibo protagonista anche su un altro dei tanti palcoscenici di Vinòforum 2023: stiamo parlando di Roma Food Experience, lo spazio, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo Rifiuti, nell’ambito del progetto Roma Food Policy, si fa portavoce della cultura gastronomica del territorio. Per 10 giorni, 20 ristoranti di Roma (e non solo) trasferiranno le loro cucine a Vinòforum preparando un menu di piatti unici. Sostenibilità, qualità dei prodotti, Valore che si apporta al territorio, ContaminazionI: queste sono le caratteristiche che condivideranno tutti i ristoranti partecipanti e che verranno proposte all’interno di ogni piatto.

E, come sempre, Lo Spazio del Gusto conferma anche la sua anima business, molto apprezzata dalle realtà presenti. La Business Lounge, infatti, si conferma come il salotto del vino dedicato a momenti di dialogo e confronto tra il trade e mondo produttivo, in un contesto molto stimolante per opportunità di mercato e per approfondire i nuovi trend del mondo del vino. «Il countdown per Vinòforum 2023 sta per terminare - conclude Emiliano De Venuti, ceo di Vinòforum - e non vediamo l’ora di dare il via a questa speciale edizione, sicuri di soddisfare l’interesse del pubblico di visitatori sempre più orientati ad un assaggio curioso e consapevole. Ma soprattutto di confermare Roma, per dieci giorni, al centro del panorama enogastronomico nazionale».