Per la terza tappa di sport e gastronomia Ristogolf torna in Piemonte

Entra nel vivo il Circuito Ristogolf 2023 by Allianz. Dopo Alessandria e Verona, la terza tappa si terrà al Golf Colline del Gavi. Torniamo in provincia di Alessandria, più precisamente a Tassarolo, ma continua il divertimento all’insegna della buona cucina.

Ristogolf, terza tappa in provincia di Alessandria

Ristogolf, terza tappa di cucina e sport

Lungo le buche del Golf Colline del Gavi si alterneranno le postazioni d’intrattenimento degli sponsor per allietare i Ristogolfisti dopo le buche. Tra gli chef che scenderanno in campo ci sarà Andrea Bosio di La Locanda e lo chef Moreno Picchietti del Royal Hotel Sanremo, che porterà sul campo da golf anche un assaggio di Liguria. Ad ogni tappa i Ristogolfisti potranno aggiudicarsi un ambito premio: l’ospitalità all’evento che si terrà dal 13 al 15 ottobre al Royal Hotel Sanremo 5 Stelle e il Circolo Golf degli Ulivi. Prevista anche una cena di gala nella sala privé del Casinò di Sanremo. Terminata la gara, poi, spazio per gli showcooking grazie al main sponsor, Haier, protagonista con gli chef legati al territorio che ci ospita: sono Graziano Caccioppoli (ristorante La Gallina – Villa Sparina Resort) e Roberta Rocchi (ristorante Cantine del Gav). Il cocktail show è affidato a Bulk Mixology Food Bar di Giancarlo Morelli, che introdurrà la conclusione della giornata con il gourmet party affidato alle mani del ristorante Da Vittorio F.lli Cerea.

Il Golf Colline del Gavi, sede della terza tappa di Ristogolf

Il Golf Colline del Gavi sorge a Tassarolo, tra Piemonte e Liguria, nel cuore delle colline del Gavi. Inaugurato nel 1998, il campo da golf si estende su 110 ettari di colline, laghetti, ruscelli e una ricca popolazione di alberi. Può vantare ben 27 buche, suddivise in tre percorsi: Rosso “Old Course”, Blu “Castello” e Giallo “Lago”. La maggior parte delle buche sono di elevato livello tecnico e seguono uno sviluppo naturale, sfruttando i dolci saliscendi e la morfologia del terreno tra boschi, colline, corsi e bacini d’acqua. Immerso nel verde tra incantevoli vigneti e circondato da bellezze naturali e artistiche, il Golf Colline del Gavi è il luogo ideale per tutti coloro che vogliano godere appieno del proprio tempo libero.

La grande novità 2023 di Ristogolf è gioca per CESVI e Ristogolf ti porta alla Ryder Cup 2023!

Il 2023 è un anno speciale per il golf italiano: per la prima volta si terrà in Italia dal 28 settembre al 1° ottobre la Ryder Cup, cioè il torneo golfistico più importante al mondo che si disputa ogni due anni tra i migliori giocatori statunitensi ed europei. Si terrà al Marco Simone Golf & Country Club di Roma. Ad ogni tappa, tra i partecipanti che sosterranno il progetto “Case del Sorriso in Italia” di CESVI, verrà estratto un soggiorno di 5 notti con navetta e ingresso alle 4 giornate della Ryder Cup 2023, una di prova e tre di gara. Sono cinque speciali e uniche occasioni per partecipare a uno degli eventi più seguiti al mondo, tifare i propri campioni di golf e allo stesso tempo contribuire a un importante progetto quale “Case del Sorriso in Italia” di Cesvi.