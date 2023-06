A Cupra Marittima per celebrare la vongola. Anzi, la Concola!

Pazzi delle vongole? Allora dovete segnare in calendario 25 giugno a Cupra Marittima (Ap) va in scena Concolando-Festa della Concola cuprense Deco. Perché qui la vongola (galina venus) si chiama Concola. Cupra Marittima entra ufficialmente nel Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi promosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con Anci Marche.

La Concola di Cupra Marittima

Concola cuprense, denominazione comunale

Ma non solo, la “Concola cuprense” è stata da pochi mesi insignita della Deco (Denominazione d’origine comunale), a testimoniare il valore che il mollusco bivalve ha per la comunità e per le sue tradizioni. A ben guardare, il rapporto tra il gustoso frutto di mare ed il borgo marinaro sembra scritto nel destino. La dea Cupra, che dà il nome alla città, è un omologo della “Venus” che compare nel nome scientifico della vongola!

Cupra Marittima: mare, vongole e bellezze antiche

Ma non solo mare e buona cucia, immersa nel verde intenso della vegetazione mediterranea, Cupra Marittima si sviluppa su tre colli che si affacciano sul litorale: Sant’Andrea caratterizzato dal castello, l’antica e suggestiva Marano, che costituisce il nucleo originale del borgo, e la verde Boccabianca.

Cupra Marittima è un borgo gioiello delle Marche

Tutti pronti, dunque, per Concolando-Festa della concola cuprense Deco. Il programma, che si svolge nel Parco San Benedetto Martire sul lungomare nord, inizia alle 18:30 con un talk show sulla tradizione dei vongolari e sulle gustose preparazioni a base di “concole” che impreziosiscono le tavole della Riviera delle Palme. Il coordinamento dell’incontro è affidato a Massimiliano Ossini, noto conduttore di programmi televisivi di successo di Rai 1, come Linea bianca e Unomattina. Alle 19:30 è il momento del gusto e del divertimento, con un aperitivo a base di “Concola” ed un intrattenimento musicale. Il progetto che valorizza la “concola”, cofinanziato dalla Regione Marche, è promosso dall’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima in collaborazione con le Associazioni Amo Cupra, Vongolari e Piccola Pesca. Da quest’anno Cupra Marittima entra ufficialmente nel Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi pro-mosso dall’organizzazione di Tipicità in collaborazione con Anci Marche. Tutte le info ed il programma dell’evento sul portale www.tipicitaexperience.it.